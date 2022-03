El estremecedor relato de la mujer que salvó a la joven que era violada en manada

Fue la dueña de una panadería la que observó cómo una joven era violada en manada en Palermo dentro de un automóvil e intervino, junto a su marido, para frenar el ataque de 6 sujetos contra la mujer. La pareja colaboró con las autoridades para la detención de los agresores y luego la 'salvadora' ofreció un estremecedor relato del episodio que sacudió la tarde del lunes.

"Bajaba uno y subía el otro, era como que estaban esperando su turno. El de jogging la penetraba, y el de remera verde la agarraba de los pelos y la obligaba a practicarle sexo oral", contó Natalia todavía consternada a Crónica TV.

La testigo que evitó que el episodio fuera aún peor enfrentó a los depravados y de inmediato se comunicó con el 911 para dar aviso a la Policía.

"Cuando yo la socorro, la chica tenía la ropa interior por debajo de la rodilla y la remera toda estirada”, detalló la comerciante que aseguró que se dio cuenta de lo que sucedía cuando advirtió que dos de los sujetos implicados hacían de campana afuera del rodado, mientras otros cuatro hacían lo propio en el interior del mismo.

En ese sentido, la mujer sostuvo: "Cuando los policías llegaron al lugar del ataque, los depravados se estaban escapando. Mi marido corrió junto a los oficiales para agarrarlos. A ella se la estaban tironeando del brazo y se la querían volver a llevar para el lado de (la calle) Thames”. Poco después, los acusados fueron detenidos.

Sobre el contacto que la heroína tuvo con la víctima, contó: “Me apretó la mano fuerte y me dijo: ‘Gracias por salvarme’. Y me dijo: ‘No sé como terminé ahí, me estaban violando, me estaban violando. No sé como terminé en ese auto porque yo soy de (el partido bonarense de) Tigre. Pudimos salvarle la vida a la chica".

Fuente: Crónica