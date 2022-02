Argentina condenó la invasión rusa a Ucrania en la Organización de las Naciones Unidas

El Gobierno Nacional expuso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y condenó la invasión de Rusia contra Ucrania y le pidió a la Federación rusa que cese con los ataques.

“La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio”, expresó el canciller Santiago Cafiero en la ONU.

El funcionario también expresó que la guerra armada no es la solución para solucionar un conflicto: “Lo que no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto. Las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas. Para discutir está la diplomacia”, dijo.

Hubo mucho malestar en los argentinos porque el Gobierno evitó siempre referirse a que fue una “invasión” lo que hizo Rusia en Ucrania. Por esta razón, con las declaraciones de Cafiero en la ONU la postura argentina se endureció.

Cabe destacar que Argentina el domingo se abstuvo de firmar un texto de 15 países de América Latina que rechazaron la invasión, y el pasado viernes tampoco decidió plegarse a una resolución de la OEA en donde se habló de una invasión “ilegal, injustificada y no provocada” de Rusia.

Fuente: con información de INFOBAE