Zoe Estafa: Cositorto habla del suicidio, pero les sigue pidiendo dólares a sus seguidores

El CEO del grupo Zoe, Leonardo Cositorto, acusado de realizar una estafa millonaria en dólares que dejó un tendal de damnificados, sigue enviando videos desde algún rincón del Caribe.

Cositorto ya tiene pedido de captura internacional de Interpol, y está en condición de prófugo, suponen las autoridades que en República Dominicana.

Esto no le impide seguir en contacto con sus seguidores a través de su canal de YouTube, o por zoom, desde donde lanza alarmantes mensajes y sigue pidiendo dinero y confianza.

"Teníamos una caja de venta diaria con una estructura de 700 oficinas mundiales. Pero las cosas son como son, no como deberían ser. Si yo me frustro y me deprimo, ¿qué voy a hacer, me voy a suicidar?", les preguntó retóricamente a sus alumnos e inversionistas.

"No somos una institución financiera. Somos una organización con principios sólidos que nos permite dormir en paz, a pesar de sufrir amenazas. Le pedimos a las personas que están ingresando a la comunidad que puedan ayudar a sostener a los que no pueden salir adelante y a nosotros que nos han bloqueado las cuentas bancarias", aseguró.

"Les quiero agradecer a los que vienen sosteniendo esto, que lamentablemente cada vez son menos. Son pocos los llamados, los escogidos. El primer día entraron 12.600 personas, ayer 6.000 y hoy 5.000", lisonjeó a sus escuchas, a los que busca hacerlos sentir privilegiados, y a los que les sigue pidiendo dólares (100) con la promesa de devolverles 20 y capitalizar el resto.

Cositorto llevó adelante una estafa piramidal, del tipo Esquema Ponzi, por la cual ganan algo los que ingresan y se retiran rápidamente y pierden todo aquellos que permanecen confiando en las promesas, por ejemplo, las de este caso, de otorgar un interés sobre los dólares depositados del 90% anual.

Además, había asegurado que cada unidad de la criptomoneda que creó sería respaldada por un gramo de oro, que extraería de una mina sanjuanina, llamada “León”.

El emprendimiento no figura en los registros de la autoridad minera provincial.

Cositorto adelantó que 7 de marzo renunciará a su puesto de CEO en la empresa, que además de la enseñanza del coaching y la educación financiera, se extendió a ramos como la venta de mascotas, la comida rápida y los gimnasios.