Terribles declaraciones de una reina mendocina: "La Vendimia es una ver...

Cielo Giménez entró tercera en el concurso de San Rafael para elegir a la representante departamental en la fiesta de la Vendimia.

Ese puesto le valió la nominación como Embajadora (en el departamento no eligen reinas) de la Ganadería.

Esto no le cayó bien a la jovencita que realizó tremendas declaraciones, que podrían valerle la pérdida del puesto honorifico.

En sus historias de Instagram comenzó con “Vendimia es una verga, no se metan a Vendimia, es una pija”, y aseguró que la fiesta le lastimó “la psiquis”.

La joven, que se dedica al modelaje, también cargó contra sus compañeras: “Yo conozco tanto a la mujer, y tienen menos compañerismos las culiadas estas, son un desastre. O sea, literalmente les importa ganar y después les importa un pingo, son unas culiadas, todo Vendimia es una verga, el sistema de votación, la coordinación. Yo no me llevo nada lindo de Vendimia, me arrepiento totalmente de estar en Vendimia", dijo.

Giménez, conocida a partir de este escándalo como “la Reina puteadora”, cargó contra la organización denunciando maltrato y corrupción. “"estaba cagada de sed, no me dieron agua. Le dieron solamente a una", dijo, y agregó que el maquillaje “me lo terminé haciendo yo porque estaba mal hecho, me prepararon la piel con una crema corporal Nivea".

Sembró dudas sobre la elección, al denunciar que “actualmente "hay gente que tiene el voto, nunca los dejaron depositarlo en la urna, porque supuestamente ya había cerrado; ¿o sea, qué onda el sistema de votación?".

Sobre su lugar como embajadora de la Ganadería, dejó bien en claro que no la conforma. “La paja de esto es que yo no tengo ni idea de la ganadería. Tengo que estudiar, y tengo el examen en la Nacional (por el festejo central del próximo 5 de marzo). En la Nacional es un examen no es una elección, es decir que no puedo ganar con mi cara bonita", lamentó.

Increíblemente terminó su larga parrafada con una a favor: "Lo único bueno de la Vendimia es que tengo un vestido gratis", y remató: "¡Lo vendo!".