Con su lengua karateca, "corta la bocha": cuál es el signo que tiene cero filtros

En esta nota de astrología te vamos a contar cuál es el signo del zodíaco que a la hora de hablar no tiene filtros. Ellos son los más honestos de todos ya que te dirán las cosas como son y no tienen pelos en la lengua.

Al ser tan sinceros son los mejores aliados a la hora de pedir opinión sobre un tema ya que siempre te dirán realmente lo que piensan. Eso sí, ten siempre un pañuelo a mano a la hora de escucharlos ya que sus verdades suelen ser muy hirientes o shockeantes.

SAGITARIO, A LA CABEZA

Tienen la verdad como estandarte en sus vidas y jamás te mentirán. No medirán lo que tienen que decir por más que empiecen a correr lágrimas de tus ojos o empieces a sentirte incómoda. Al ser tan sinceros y no tener filtros son muchas veces tildados de "crueles" ya que pueden destruir sueños o ideas en solo segundos.

Vale destacar que la intención de estas personas no es herir a sus amigos, familiares o compañeros del trabajo; no pueden controlar su natural manera de ser. Son concisos, claros y directos. Con ellos puedes estar tranquilos, no te ocultarán nada.