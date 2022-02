El estremecedor relato de Karen, una chica que era golpeada y torturada por sus padres

Karen tiene 25 años, vive en Avellaneda y denuncia que sufre violencia familiar de parte de sus propios padres desde los 4 años.

"Aprendí a vivir de esa manera", explicó durante una entrevista con Telefe Noticias, en la que relató los múltiples episodios en los que fue golpeada por su familia.

"Al principio los golpes eran contra mi mamá, pero después las torturas empezaron a ser para mí. Tanto de ella como de él. Siempre me pedían perdón, me decían que no lo iban a volver a hacer, pero volvía a pasar lo mismo", contó.

Sobre la decisión de salir de ese contexto de violencia, indicó: "Cuando me pegaban nunca dije nada, pero un día empecé a gritar y los vecinos me ayudaron. Ahí decidí irme de mi casa, pero todavía no tengo una respuesta de cómo decidí irme de mi casa".

La joven, que sigue viviendo a la vuelta de la vivienda de su agresores, realizó la denuncia pero todavía no los detuvieron y necesita que la Justicia actúe.

"Una perimetral no me va a salvar", sentenció.