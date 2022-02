Se prendió fuego un avión hidrante que combatía incendios en Corrientes

Una aeronave que prestaba servicios combatiendo los incendios de la provincia de Corrientes se prendió fuego debido a un desperfecto mecánico. El siniestro ocurrió en un descampado donde el avión hace pista en la ciudad de Ituzaingó.

Al respecto Eulogio Márquez jefe de Defensa Civil de la Provincia relato: "Gracias a Dios no cayó el avión hidrante. Después de hacer la descarga de agua, se posó en la pista y al llegar a la cabecera, el piloto se retira y el avión hizo un cortocircuito y se prendió fuego".

"Afortunadamente no hay heridos que lamentar. La aeronave está muy afectada, hemos perdido el medio aéreo, hay que reemplazarlo", agregó Márquez.

Se trata de uno de los aviones que la Provincia había alquilado. La unidad tiene base en Cañada Quiroz y había viajado a la localidad para combatir los incendios en la zona del parque industrial.

El titular de Defensa Civil se lamento de lo ocurrido porque pierde una de las herramientas mas necesarias en el trabajo que vienen haciendo. "El fuego consumió la zona forestal adentro y no consumió edificios. En este momento está controlado, pero no extinguido. Esta noche habrá una guarda de cenizas". "Se hizo una evacuación preventiva en un hotel y gracias a Dios no se registraron daños", agregó

Vale recordar que días atrás, una autobomba fue alcanza por el fuego en la localidad de Bella Vista, Allí, cuatro bomberos sufrieron lesiones, el más afectado fue el Jefe de los Bomberos, Hugo Leguizamón quien afortunadamente se encuentra en mejor estado", señaló Márquez.

Al pasar revistas de los distintos focos y del trabajo, relato que nadie ha tomado la dimensión de la catástrofe que esto significa. En Buenos Aires no se detienen a ver lo que esta ocurriendo y agregó : "Tenemos incendios que persisten desde hace varios días. Hay dos focos grandes en San Miguel. Uno que duró tres días y está controlado, pero hay focos en Virasoro, Concepción, Caa Catí, Mburucuyá y San Luis del Palmar", enumeró y agregó que en algunos lugares se registran tres incendios al mismo tiempo.

Al momento, hubo evacuaciones preventivas y que sólo se extendieron por unas pocas horas.