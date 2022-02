Sin rencor: éstos son los signos que se destacan por ser íntimos amigos de sus ex parejas

Establecer una relación de amistad con una ex pareja no es para nada fácil. Sin embargo, hay ciertos signos del zodíaco que por las características de su forma de ser pueden llegar a entablar una amistad con sus ex sin ningún tipo de complicación. ¿Estás vos en la lista?, pasá y fijate.

SAGITARIO

Sagitario es una persona súper abierta de mente. Necesita libertad en todo momento y cuando su pareja no se la da, toma decisiones importantes que hacen que la relación llegue a su fin. Eso no quiere decir que no le quiera tener cerca de él, pero sabe que funcionan mejor como amigos. Necesita su tiempo, pero Sagi es una persona que no tiene problemas para compartir su vida con su ex porque ha sido una persona muy importante en su vida. Eso sí, siempre y cuando la relación haya terminado bien. Si hay dramas amorosos de por medio, Sagi no dudará ni un segundo en mandar a la mierd* a esa persona “especial”.

GÉMINIS

Para Géminis es súper natural mantener el contacto con las personas que han sido importantes en su vida. Es verdad que de primeras sentirá mucha rabia y necesitará su espacio, pero después madura y sabe que el rencor no le lleva a nada. Es por eso por lo que Géminis no suele tener problemas para ser amigo de su ex. Disfruta de las nuevas experiencias compartiéndolas con las personas que le han hecho feliz en algún momento de su vida. Géminis es esa persona que tiene amigos hasta en el infierno por lo que no es raro que le veas de fiesta con algún ex.

LIBRA

Es muy probable que sea Libra la persona que después de la ruptura quiera seguir siendo amigo de su ex. Libra es una persona súper generosa y empática. Le gusta quedarse con lo bueno de cada persona. Por lo que siempre quiere tener cerca a aquellas personas que le han enseñado y aportado cosas positivas. Es verdad que de primeras todo puede ser un poco caótico, pero con el tiempo su ex puede convertirse en uno de sus mejores amigos. No todo el mundo comprende este tipo de relaciones, pero a Libra, le da absolutamente igual lo que piensen los demás.

ACUARIO

La gente a menudo subestima lo importante que es la amistad para Acuario. Es una persona libre e independiente, siempre va a su bola, no le gusta dar explicaciones a nadie, pero la amistad tiene un papel fundamental en su vida. Todas sus parejas tienen que ganarse su amistad antes de ser algo más por lo que no es nada raro que después de una ruptura, esa amistad permanezca intacta. Acuario tendrá todo lo que quieras, pero es una persona madura que sabe lo que quiere en la vida, y quiere tener cerca a la gente que es importante para él. Es una persona diferente y única, y eso se ve plasmado en todos los ámbitos de la vida.

CÁNCER

Para Cáncer una ruptura es súper difícil. Es una persona súper sentimental, siente las cosas con mucha más intensidad que el resto del mundo. Es por eso por lo que sufre mucho cuando una de sus relaciones llega a su fin. Eso sí, con el tiempo, sabe madurar y dejar todo a un lado para poder tener una bonita amistad con esa persona que ha sido importante en su vida. No tiene miedo a lo que pueda pasar porque ya ha superado todo. Es por eso por lo que Cáncer apuesta por las amistades con sus exs. Le da igual todo lo que pueda llegar a decir la gente porque él está contento con las decisiones que toma y eso es lo importante.

PISCIS

Piscis tiene muchas dificultades para eliminar a las personas de su vida. Se apega demasiado a las personas que quiere, y es por eso por lo que se conforma con la amistad de sus ex antes de perderle por completo. De primeras le resultará muy difícil y por eso pone distancia. Sus sentimientos son muy intensos y eso a veces le pasa factura, pero con el tiempo, la cosa se enfría y Piscis es mucho más maduro. No le importa lo que piensen los demás porque él es feliz teniendo a las personas que quiere cerca, da igual de la forma que sea. Eso sí, no tiene ni un pelo de tonto y si ve que la cosa no funciona, pone punto final y a otra cosa mariposa.