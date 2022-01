Gremialistas y empresarios piden que el Pase Sanitario sea obligatorio en el ámbito laboral

Ante el dato preocupante de los 100.000 casos positivos en un día a nivel nacional, empresarios y sindicalistas aprovecharon un encuentro que se estaba llevando a cabo junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y la ministra de Salud, Carla Vizzoti, donde se hablaron otros temas como FMI, inflación y recuperación económica, para solicitar que el Pase Sanitario sea obligatorio en el ámbito laboral.

El pedido del sector trabajador y empresarial apunta a no frenar las cadenas de producción ante la escalada de casos.

Al finalizar el encuentro Vizzotti se comprometió a analizar el pedido que, en el caso de ser implementado, aquellos trabajadores que no tengan el esquema completo de vacunación no podrán presentarse en sus puestos de trabajo. Pese a ello, en el Ministerio de Trabajo no se estaría analizando por el momento implementar una medida de este tipo.

En base a lo acordado tras el encuentro, la próxima semana se volvería a tratar el tema de manera puntual, conformando una Mesa de Trabajo específica por el avance del Covid-19 con empresarios, gremios y funcionarios del Ministerio de Trabajo.