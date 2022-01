Desvalijaron la casa de Sergio Lapegüe: aprovecharon que estaba de vacaciones en México

El conductor Sergio Lapegüe sufrió en las últimas horas un asalto en su casa de Lomas de Zamora, que había quedado vacía desde principios de año, cuando viajó con su esposa a pasar sus vacaciones en las playas de México.

El asalto, de acuerdo a las primeras informaciones, habría ocurrido entre el viernes y el sábado de este fin de semana, cuando el periodista y su esposa Silvia, más conocida en redes como “Bochi”, se sorprendieron al notar que no podían monitorear de forma remota las cámaras de seguridad de la casa.

Si bien en un principio lo atribuyeron a los sucesivos cortes de luz que ocurrieron este fin de semana en simultáneo con la ola de calor, luego de varias horas de no poder ingresar al sistema de monitoreo, el periodista de TN y El Trece y su pareja comenzaron a sospechar.

Finalmente, el conductor supo del robo a la distancia gracias a un vecino que advirtió que la reja negra de la entrada de su casa estaba abierta. Los ladrones habrían forzado esa entrada y luego ingresaron a la casa a través de una persiana que da a la calle. Una vez adentro, revolvieron a fondo todas las habitaciones.

Luego escaparon con los objetos de mayor valor que encontraron y la CPU de las cámaras de seguridad, por lo que no quedó ningún registro del escruche. Efectivos de la Comisaría 1ra de la zona se trasladaron hasta el lugar y dispusieron una custodia preventiva en el lugar, que será peritado luego por personal de la Policía Científica hasta que regresen Lapegüe y su mujer y puedan constatar todos los faltantes. La investigación del hecho ahora está en manos de la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora.

La casa había quedado deshabitada desde hacía varios días, y, al momento del robo, ninguno de los dos hijos del matrimonio estaba en la vivienda por lo que se supone que los delincuentes tenían bien estudiados los movimientos del domicilio.

Su hija mayor, Micaela, que es actriz, trabaja en una obra de teatro en Capital Federal, a donde se mudó recientemente, mientras que su hijo Elvis regresaba a la ciudad recién este domingo.

Hasta el momento en que supieron del robo, Lapegüe y “Bochi” compartieron en sus redes sociales las actividades que realizan en sus vacaciones con amigos dentro de un resort de Playa del Carmen.

El regreso de Sergio Lapegüe tras la internación por coronavirus: este fin de semana ladrones violentaron la reja y desvalijaron su casa

A fines de diciembre, Lapegüe había compartido un video en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo su hija mayor, Micaela, de 28 años, abandonaba su casa para irse a vivir sola a un departamento.

Además de las divertidas imágenes, en donde se lo ve ayudando a cargar cosas en el auto de su hija, el conductor escribió una emotiva carta en donde da cuenta de esta nueva etapa en la vida de ambos. “Y Mica se fue nomás a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, déjala crecer, etc. Pero a mí me cuesta. Espero que me entiendan. Es difícil soltar”, escribió.

A principios del 2021, Sergio Lapegüe pasó 21 días internado en terapia intensiva con COVID-19, tras lo cual sufrió algunas secuelas y compartió a través de sus redes sociales detalles de la internación, el reencuentro con su familia y la recuperación tras el virus. En una entrevista reciente con Infobae, el periodista aseguró que planea abandonar alguno de sus trabajos, por los que está al aire entre las 6 de la mañana en el noticiero y hasta entrada la tarde en la radio.

Fuente: Infobae