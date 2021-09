Más estafas virtuales: ahora te roban por WhatsApp

Lo que hasta ahora se circunscribía casi totalmente al modo telefónico, o como fraude con tarjetas vía internet, ahora se masificó afectando al servicio de mensajería más popular: WhatsApp.

El método es muy sencillo. En primer lugar, el delincuente debe tener acceso a los contactos de la víctima. En general lo logran llamando al teléfono haciéndose pasar por un representante del Ministerio de Salud o de entidades bancarias, que tras una conversación apuntando a la empatía, termina pidiendo el código de verificación de la aplicación.

Con este código, que se envía cuando uno abre la aplicación en un dispositivo en el que no suele hacerlo, el estafador tiene vía libre para usar el WhatsApp del timado.

Cómo evitar ser estafado

Los expertos recomiendan, fundamentalmente, no dar datos sensibles de ninguna cuenta o aplicación a remitentes que no sean confiables o a través de links no oficiales.

Los especialistas enfatizan en que no hay chance de estafa si no es uno mismo quién le brinda los datos al estafador.