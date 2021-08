Lleva más de dos meses desaparecida: un perro detectó el último rastro de Guadalupe

El 14 de junio en San Luis desaparecía Guadalupe Lucero, de 5 años. En las últimas horas, un perro rastreador llegó a la provincia puntana y marcó un lugar en la ruta donde la menor habría sido secuestrada.

El can determinó el lugar donde la niña estaba sentada el día que desapareció y luego hizo lo mismo con el sector donde fue vista por última vez cuando jugaba a las escondidas. Luego, el perro tomó el descampado hacia la ruta 7, donde se cree que la pequeña fue llevada.

El perito Santiago Díaz fue el encargado de hacer el rastrillaje con el perro, y según el contó, hubo un auto en la Ruta 7, se estacionó unos minutos y luego tomó dirección hacia Mendoza. Por tal motivo es que los investigadores volverán a revisar las cámaras de la zona para confirmar esa información.

Yanina Cialone, la mamá de Guadalupe sostuvo, en declaraciones a medios locales, en su provincia, que por ahora “no hay nada en concreto, nada que nos dé alguna esperanza, alguna pista”.

Eric Lucero, el papá de Guadalupe, dijo que: “Ya pasaron dos meses desde que se la llevaron y como no tenemos nada claro, a esta altura estamos desesperados”. El padre cree que si bien “siguen los rastrillajes, ya no hay tantos, ya no hay lugares nuevos donde buscar”.

(Fuente: Crónica)