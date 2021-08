Video viral: en Tucumán se armó el 'tole tole' entre un joven skater con un jubilado

Una situación poco habitual se vivió en Tucumán. Un joven skater y un jubilado casi terminan a las piñas. Toda la situación quedó grabada.

En el video se puede ver como el chico anda por una vereda con su skate, en un momento pasa por al lado de un hombre y este le metió su pierna. El adolescente se tropezó y el señor agarró el skate y lo tiró contra la calle.

El joven reaccionó mal, y le tiró una trompada al hombre: “Este señor me puso el pie, me quitó el skate y lo tiró. Encima le pegó a un auto que pasaba. Yo reaccioné y le tiré una piña porque venía acercándose como si me fuera a pegar, pero parece que se rescató y me dijo que me vaya”, contó el skater en TN.

Mirá el video: