Alberto Fernández aseguró que no le gustó "vivir en aislamiento”

El presidente Alberto Fernández no tuvo resquemor en reconocer este martes que no llevó nada bien "vivir en aislamiento".

El primer mandatario realizó estas declaraciones dentro de la contextualización que hizo de las restricciones que se tuvieron que imponer durante tiempos complicados de coronavirus en Argentina.

“Hablan de libertad, dicen que encerramos a la gente. La verdad, creanme, lo único que quise fue cuidarlos. Lo único que intenté fue cuidarlos cuando la ciencia me decía que aislarnos era la única manera de cuidarnos. ¿Me gustó vivir en aislamiento? No, claramente no me gustó. Yo también fui joven, sé que lo han padecido mucho. Perder la posibilidad de ir a jugar un picadito, un recital, a bailar, poder ir al colegio. Tengo la tranquilidad de que los cuidamos. Y que esos jóvenes ahora se están vacunando. Y que ahí nomás, ahí cerquita, está la puerta de salida de la pandemia. Cuando la crucemos vamos a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer y la pandemia no nos dejó todavía”, manifestó el jefe de Estado en una clara defensa de la gestión de la pandemia.

El discurso del Presidente también fue muy crítico a la oposición y a los cuestionamientos que recibe el Gobierno: “Argentina padeció los cuatro años antes de la pandemia y los dos años de la pandemia. Merecemos un país más justo e igual, que se desarrolle federalmente. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer. Que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente, nosotros somos la gente. Nosotros nacimos en el pueblo, somos parte del pueblo. No tiene que venir ningún especialista en coaching a decirme dónde estoy parado. Los intereses que representamos son los de ustedes, no de los banqueros o acreedores. Y eso no me lo tiene que explicar ningún especialista en coaching”.

Las obras que inauguró Alberto Fernández

Gran parte de su alocución fue una enumeración de eventos que, según su visión, reivindican su gobierno: “Le dijimos a los jubilados que iban a tener medicamentos gratis y los tienen. Me criticaran porque arreglé la deuda externa que ellos dejaron y debo haberme equivocado porque logré un ahorro de 37 mil millones de dólares que la Argentina dejará de pagar. ¿Nos equivocamos en montar 4 mil camas de terapia intensiva para afrontar una pandemia? Tal vez nos equivocamos porque hay un millón 600 mil trabajadores que ya no pagan el Impuesto a las Ganancias. ¿Será que nos equivocamos porque dije que iba a ampliar los derechos de la mujer y salió la ley del IVE y de los 1000 días?”.

“Fuimos de los primeros países en empezar a vacunar y somos de los 20 países que más vacunaron a su gente. ¿Será que por eso nos equivocamos también? Nos debemos haber equivocado, pero honestamente, porque el que trabaja se equivoca, decía un quilmeño llamado Aníbal Fernández. Es muy posible que hayamos cometido errores, pero no fueron inconductas, fueron errores. Siempre nos equivocamos en favor de la gente, nunca en contra”, agregó Fernández frente al aplauso de los presentes.

Y completó: “El error será que todavía negociamos con el FMI y le pedimos mejores condiciones para que nuestro pueblo no siga postergado. Vivimos los dos peores años de la humanidad y acá estamos, todavía cantamos, diría Víctor Heredia. Estamos de pie, decididos. Hicimos todo. Tengo la tranquilidad de que nadie que se haya enfermado no pudo contar con la atención médica que requería. Estuvimos al lado de cada uno que se enfermó. Llevamos adelante el proceso vacunatorio más grande de la historia argentina. Otros proponen otro país”.

Fuente: Infobae