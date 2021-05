"No la violé, le pasé la lengua": la insólita defensa del presunto abusador de una niña de 4 años

Un estremecedor hecho ocurrió en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba. Allí una mujer está acusada de "entregar a su hija" de 4 años a cambio de dinero, uno de los supuestos abusadores fue escrachado cuando la mujer fue a increparlo.

Carla, una vecina del lugar, explicó que "el relato del sujeto (de unos 90 años) es horrible porque dice que no la violó, que sólo le pasó la lengua. Es como que no entiende que no está mal abusar de una niña de 4 años".

A pesar de que en el video que circula por la web, se ve a la supuesta madre de la menor criticando al anciano por lo que realizó, los vecinos aseguran que ella entregaba a la criatura "al mejor postor".

En cuanto al video en sí, en el mismo se ve como una mujer va a buscar a un nonagenario y le exige una explicación por el abuso de su hija, a lo que el sujeto le contestó "sólo trabajé con la lengua, no se me para".

La madre de la criatura lo increpó diciendo "es una violación igual", a lo que el anciano le dijo "y bueno". De igual forma el caso es extraño ya por un lado la mujer acusó al anciano de abusar de su hija, pero los vecinos dicen lo contrario.

(Fuente: Crónica)