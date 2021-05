Insólito: denunció la fiesta clandestina de sus vecinos y en venganza la agarraron a golpes

En el barrio Boulevares de Horizonte, en Córdoba, no tuvieron mejor idea que organizar una fiesta clandestina. Pero todo terminó en serios problemas: Hubo golpes, una vecina herida y hasta un auto destrozado.

Según las informaciones, la mujer estaba harta de los fuertes ruidos que provenían de la casa de su vecino y comenzó pidiéndole que bajara la música. Fue cuando descubrió que no era un asado de amigos si no una fiesta con aproximadamente 30 personas. Cuando la mujer llamó a la puerta, abrieron, y sin mediar palabra, comenzaron a golpearla con violencia.

"Una mujer me empujó y me golpeó en la cara y en el cuerpo. Yo me voy y llamo a la Policía. Me empezaron a romper el auto. Intento meterme dentro del vehículo, pero apareció un hombre, me pegó dos trompadas y me tiró al piso", relató la víctima a Cadena 3.

Si bien la policía logó desarticular la fiesta, no hubo ninguna persona detenida, a diferencia de otras fiestas donde varias personas terminaron en una comisaría.

La mujer sufrió lesiones en varias partes de su cuerpo, sobre todo en cabeza y rostro. Por eso los médicos tuvieron que hacerle dos puntos de sutura en el tabique nasal. Tiene el labio superior partido, y además un hematoma en la cabeza.

Además en su testimonio a las autoridades la mujer contó que le patearon el auto y tiraron una piedra del lado del conductor.

(Fuente: Crónica)