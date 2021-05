Por un "brote psicótico", una mujer apuñaló ocho veces a su hijita de 6 años

El viernes por la noche un llamado al 911 alertó a las autoridades de que había una persona con un brote psicótico en una vivienda de Mar del Plata.

Cuando los policías llegaron a la vivienda ubicada en Avenida Colón y Arenales, se toparon con una terrible escena: había una mujer de 40 años que tenía un cuchillo en la mano y a su lado una niña de 6 años que tenía múltiples puñaladas en su espalda.

Los agentes detuvieron a la mujer y trasladaron a la menor al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil. Allí los profesionales identificaron ocho heridas de cuchillo en la región vertebral torácica y lesiones leves en la zona del rostro. Por suerte, su vida no se encontraba en riesgo.

La mujer resultó ser la madre de la menor, quien convivía con su madre y sus dos hermanos, mellizos de once años con autismo. Según fuentes del caso, la mujer no presentaba antecedentes de violencia. Los menores fueron retirados de la escena y esperan quedar en el cuidado de su padre luego de que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo anunciara “que no se podían hacer cargo”.

La evaluación fue solicitada por el fiscal Juan Pablo Lódola en el marco de la causa penal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº6. La mujer quedó imputada por el delito de "lesiones agravadas por el vínculo".

(Fuente: Crónica)