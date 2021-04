A lo “Relatos Salvajes”: esta discusión de tránsito se salió de control, mirá

En City Bell se vivió una escena digna de la película "Relatos Salvajes". Un motivo como la espera de dos vehículos detrás de un camión que descargaba mercadería estuvo cerca de derivar en una pelea a golpes de puño.

Fue en una de las calles del barrio que apunta al Camino General Belgrano. Una camioneta tuvo que frenar porque el camión estacionado no dejaba lugar para el paso. Detrás de ella llegó un auto cuyo conductor, apurado, reclamó al que estaba adelante que esquivara el vehículo de carga y siguiera su camino.

Lo que no contó el automovilista fue que el otro conductor no estaba dispuesto a soportar ninguna presión. Por eso bajó de su camioneta y empezó a recriminarle a viva voz su proceder. La pelea subió de tono y hasta voló algún manotazo que por suerte no llegó a destino.

Mirá el video.

(Fuente: Crónica)