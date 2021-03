Hay signos que se caracterizan por ser innovadores y alegres a la hora del sexo. Algunos proponen poses novedosas, otros gustan de crear climas muy especiales con la ambientación y están quienes se animan a jugar roles e interpretar papeles como si se tratara de un encuentro entre desconocidos, aunque sean marido y mujer. Zodiaco: los signos más atrevidos en la cama.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Los hombres y mujeres de Aries son sumamente creativos. Su propuesta en la cama no sólo será atrevida, sino muy original. Se animan a mucho y sus parejas -ocasionales o no- deben saberlo, seguir el juego y disfrutar. Esto incluye la incorporación de "juguetitos" posiciones que exigen cierta flexibilidad y un estado físico preparado para el ejercicio aeróbico. Hay que estar dispuestas y dispuestos a todo porque los nacidos bajo este signo van por todo.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Los geminianos y geminianas pueden parecer muy normales, pero no lo son. En principio se mostrarán tímidos, excesivamente respetuosos y conservadores. Sin embargo, con el correr de los minutos se irán soltando y las acciones pueden tomar un curso inesperado para algunos. Se animarán a jugar con esposas y alguno que otro elemento sado, pero sin llegar a ningún tipo de violencia ni hacer cosas por la fuerza. Son de marcar nuevos senderos en el sexo para aquellos que solo se animan a lo tradicional, pero lo hacen con gran paciencia y conscientes de que buscan el disfrute de ambos.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Cuidado con los hombres y mujeres de este signo. Como se sabe, son súper tímidos y le tienen pánico al papelón. Pero cuando se animan, se animan a todo y el sexo no es la excepción. No sorprenderse si proponen un trío, un juego de roles o un encuentro furtivo en algún rincón oculto en plena vía pública. Las citas a ciegas también suelen ser de su agrado y, claro está, siempre tendrán algún juguetito a mano. Estos "tapaditos del zodiaco" pueden ser realmente sorprendentes.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos y librianas van a los extremos. Para ellos en la cama todo vale y las sorpresas irán creciendo con el correr de los encuentros. También irá creciendo el número de participantes en la cama, siempre y cuando su pareja quiera. Pero son tan atrevidos y atrevidas que no les temblará el pulso para el poliamor, las reuniones swinger ni las fiestas sexuales en las que suele perderse el control. Si lo van a intentar con personas de este signo, hay que estar preparados para todo, pero todo.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los escorpiones son erotismo puro. Tienen una iniciativa natural en la cama que los lleva a dominar la relación en los encuentros, pero también esperan propuestas locas y divertidas de sus parejas. Las fantasías están a la orden del día y no habrá juego que no se animen a jugar. Sus pedidos serán, sí o sí atrevidos, al igual que sus propuestas. Sin embargo, saben cuando las cosas pueden ir demasiado lejos o no gustarle a sus compañeros y pondrán el freno necesario. Son uno de los signos más pedigüeños del zodiaco.

Fuente: Diario Uno.