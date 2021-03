Ante el avance del COVID-19, el Gobierno evalúa restricciones y diferir la aplicación de la segunda dosis

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que “estamos en situación de alerta desde hace semanas, no solo por los números de Argentina, sino también por la situación global” y admitió que se estudian restricciones por franjas horarias y diferir la segunda dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas antes de la llegada de las bajas temperaturas.

“Hay varias jurisdicciones que registraron aumento de contagios comparativo con las últimas semanas, el día de ayer hay que evaluarlo en el contexto, un solo día no es tendencia, hoy es feriado, hay que hacer el promedio semanal, pero las regiones más pobladas han tenido más casos de coronavirus”, reconoció la funcionaria en declaraciones a radio La Red.

Sobre la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis de vacunas, Vizzotti afirmó: “Es algo que venimos analizando desde un principio. El Reino Unido lo hizo, Canadá también y tuvieron buenos resultados respecto a la mortalidad”.

Ayer, la funcionaria reconoció que “el objetivo es vacunar a 5 millones de personas en los próximos 30 o 45 días”.

En tal sentido, la funcionaria aclaró: “Se van a dar dos dosis pero se va a diferir la segunda (dosis) para vacunar a más personas. Esto disminuirá los casos fatales. Mañana se definirá junto al resto de las provincias y a Nación”, adelantó. Así, remarcó que se está fortaleciendo la campaña de vacunación en las 24 jurisdicciones y redoblando las acciones para retrasar lo más posible el avance del virus.

Respecto a la posibilidad de más restricciones, la ministra descartó llegar a una situación similar a las del año pasado con una cuarentena estricta: “Si hay aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo más temprano posible en la unidad geográfica mínima y reducir la circulación de personas en franjas horarios; no apuntamos a un confinamiento”, enfatizó.

Vizzotti recalcó que la mayoría de la población se sigue cuidando, “pero se deben fortalecer los cuidados, mantener la distancia de dos metros, usar barbijo, reforzar el lavado de manos y en los lugares donde se pueda, mantener reuniones al aire libre o sí o sí en ambientes ventilados”.

“Creemos que la mayoría de la población está muy atenta a la evolución epidemiológica y a las recomendaciones, estamos muy en contacto con las jurisdicciones para implementar las ideas de la forma más homogéneamente posible en un país federal y con situaciones epidemiológicas distintas”, insistió.

Al ser consultada sobre las restricciones para extranjeros y para aquellos que quieran salir del país, la ministra fue clara: “La ideas es desalentar el turismo externo y alentar el interno”.

Al respecto, Vizzoti señaló que “a la fecha no tenemos circulación predominante en ninguna de las variantes nuevas”. Pero de todas maneras, pidió no salir del país: “No es una buena idea el turismo a países donde circulan las nuevas cepas”.

Para aquellos ciudadanos que llegan desde el exterior, explicó que “en principio la recomendación es la cuarentena en su domicilio” y que “en este momento no se está pensando en el aislamiento en hoteles”.