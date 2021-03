¡No quiero!: estos son los signos que nunca se casarán

Uno por uno, aquí delatamos los signos que nunca te van a responder que sí. Si de casamientos se trata, estos amantes de la libertad te pondrán mil trabas si se trata de comprometerse de esa manera, lo cual no significa que no quieran. Simplemente, su signo no se los permite.

En esta lista te acercamos una breve descripción de por qué no les “apasiona” la palabra casamiento:



Aries

Este signo del zodiaco la mayoría del tiempo impone sus reglas de tal forma que siempre quiere que las cosas se hagan como quiere y no tiene consideración de los demás, un factor que definitivamente pone en juego la relación con su pareja y más si se trata de un casamiento.

Géminis

Estas personas son impulsivas y cuando se enamoran suelen entregarse por completo, pero cuando se desencantan de su pareja no dudan en hacerlo saber. Este signo es encantador, pero cuando se enamora tiene conflictos internos y esto produce que le tenga fobia al compromiso. Un detalle no menor para tener en cuenta.

Escorpio

Este signo es muy amoroso, pero es uno de los que más duda en involucrarse en una relación seria. Cuestionará si es la persona indicada a tal punto que preferirá huir antes de dar el gran paso.

Piscis

Son personas sumamente emocionales y espirituales, pero le tienen mucho miedo al compromiso ya que para ellos es demasiada carga aceptar algunas condiciones y sobre todo si cumple con sus propios parámetros.

Fuente: Con información de Noticias.net