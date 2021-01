El Papa Francisco dio su mensaje de Año Nuevo con una indirecta a la legalización del aborto

Desde hace tiempo que el Papa Francisco sufre de problemas de ciática, por esto, no participó en la tradicional misa de año nuevo en el Vaticano. Sin embargo, envió un texto que fue leído por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolín, en la misa del 1 de enero en la Basílica de San Pedro. En el marco de la pandemia del Covid-19 y el surgimiento de las vacunas para combatirlo, habló de que también falta una "vacuna para el corazón". Pero además, de forma sutil, tocó el tema del aborto.

"No sirve conocer a muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado. Porque, además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón, que es el cuidado. Será un buen año si cuidamos a los otros, como hace la Virgen con nosotros", reza la homilía leída por Pietro Parolín.

Luego agregó que "Jesús no es una idea abstracta, es concreto, encarnado, nació de mujer y creció pacientemente" y que por eso las mujeres "conocen esta concreción paciente", mientras que los hombres son con frecuencia "más abstractos" y quieren "las cosas inmediatamente".

"No estamos en el mundo para morir, sino para generar vida; el primer paso para dar vida a lo que nos rodea es amarlo en nuestro interior", aseguró Francisco en otro tramo de su texto, haciendo referencia a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se sancionó en Argentina.

Al final de la homilía, Francisco se preguntó qué debe encontrar la gente al inicio del 2021 y respondió: "Sería hermoso encontrar tiempo para alguien. El tiempo es una riqueza que todos tenemos, pero de la que somos celosos, porque queremos usarla sólo para nosotros".