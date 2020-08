El Obelisco fue el epicentro de la marcha opositora contra el gobierno de Alberto Fernández

Manifestantes se concentran desde las 16 en el Obelisco porteño para protestar contra la cuarentena por la pandemia de coronavirus y contra el gobierno nacional, en una manifestación impulsada por referentes del macrismo como Patricia Bullrich, Hernán Lombardi y Luis Brandoni . Bullrich, presidenta del PRO, llegó en auto a la marcha y no se bajó del vehículo.

La convocatoria se da en momentos en que el país y especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires registran los mayores números de contagios de covid-19. A pesar de eso, incluso la cuenta oficial del PRO en Twitter llamó a marchar y utilizó una frase del General Don José de San Martín.

El dirigente radical Luis Brandoni y el extitular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se acercaron a la manifestación y armaron un "corralito" para intentar escenificar una distancia social que no se vio en el epicentro de la marcha.

Acompañamos a la gente, manteniendo la distancia social, junto a Beto Brandoni. 1 argentino cada 2 metro diciendo no a la reforma judicial que persigue la impunidad. Sepa el gobierno escuchar. #17AJuntosContraLaImpunidad pic.twitter.com/oIpEUxcgVp — Hernán Lombardi (@herlombardi) August 17, 2020

En el Obelisco llamaba la atención un gran muñeco inflable con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un traje a rayas, similar a los utilizados en las marchas en Brasil contra Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

La convocatoria opositora se replica en otros puntos de la Ciudad y en distintos lugares del país. "No queremos reforma de la Constitución ni que se toque a ningún juez que está en la causa de los cuadernos", dijo una mujer que se manifestaba en Recoleta frente a la vivienda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

? #AHORA



LA INTOLERANCIA DE SIEMPRE: AGREDIERON AL EQUIPO DE @C5N EN EL OBELISCO.



uD83DuDC49 Informa @rafagpalavecino desde Av. 9 de Julio y Av. Corrientes pic.twitter.com/WcNc3udkRI — C5N (@C5N) August 17, 2020

En el mismo lugar, un hombre expresó a C5N que fue a la marcha solo porque está en contra de CFK. “Fernández es un títere de ella, así que no me merece ningún respeto. Hace lo que ella le dice, no es un tipo auténtico y siempre se desdice", manifestó.

En Cabildo y Juramento, un hombre explicó que marchaba "fundamentalmente por decirle no a la reforma judicial" pero también para pedir "respeto a la gente". "Esto es como ir a la guerra. Sabemos que ir a la guerra trae un montón de problemas, entre ellos las bajas. Hemos empezado una guerra en el mes de marzo, estamos en agosto y estamos librando batallas y no sabemos todavía las que faltan", dijo.