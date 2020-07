Una provincia que limita con San Juan, entre las de mayor tasa de letalidad por coronavirus en el país

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de letalidad del coronavirus en la Argentina es del 1,96%. Por otro lado, el panorama en algunas provincias es distinto dado que La Rioja, Tucumán, Chaco, Río Negro, Misiones y Córdoba tienen índices superiores al 4%. La "tasa de letalidad" es un índice que resulta de dividir la cantidad de fallecidos por Covid 19 con el número de afectados por esa enfermedad en un mismo período, algo diferente a la tasa de mortalidad que refiere a la cantidad total de decesos en una población.

En La Rioja, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud local, Eduardo Bazán, quien integra el Comité Operativo de Emergencia de la provincia, explicó a Télam que para el alto porcentaje de letalidad "la falta de diagnóstico al comienzo de la pandemia puede haber hecho que no hayamos captado todos los casos que estaban contagiados porque no teníamos laboratorio".



La Rioja "era la única provincia que no tenía Laboratorio de Biología Molecular, a las 3 o 4 semanas Nación nos mandó uno. La capacidad diagnóstica que teníamos era muy baja. Es probable que algunos casos no los hayamos detectado por eso nos da tan concentrado el número y nos eleva la letalidad", explicó.



Además, mencionó que hubo "brotes en 3 clínicas privadas, hubo enfermos que ya estaban internados por otras causas, probablemente se hayan contagiado en la atención. El riesgo de mortalidad era mucho más alto al contagiarse ya enfermos en la internación". La Rioja lleva registrados en total 140 casos de coronavirus y 11 muertes.



En Córdoba, el índice de tasa de mortalidad de enfermos de Covid-19 fue determinada inicialmente, en mayo, por los brotes en el geriátrico Santa Lucía de la localidad de Saldán y en el Hospital Italiano, que representan 22 fallecidos de los 38 (4,06%) que registra la provincia sobre 934 casos positivos, contabilizados desde el inicio de la pandemia hasta el lunes pasado.



El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Ledesma, manifestó a Télam que la provincia tuvo su impronta inicial en esas dos instituciones, debido a que alojaban "pacientes con alta comorbilidad (patología principal y otras enfermedades adicionales o coexistentes) que determinó la tasa de mortalidad" y destacó que ese índice luego fue bajando. De los 38 fallecidos, alrededor del 58% corresponden al geriátrico y al hospital.



En Río Negro, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud provincial, Mercedes Iberó, dijo a Télam que allí la tasa de letalidad de Covid-19 era del 4,28% y, en ese universo, 11 decesos fueron de Bariloche, 9 de Roca y 8 de Choele, con edades promedio de 73 años, y "la mayoría con dos o más factores de riesgo como diabetes e hipertensión".



A su vez, dijo que en la provincia ya fueron estudiados más de 7.400 pacientes "pero, por ejemplo, habían algunos con antecedentes de ACV hemorrágico, que al hisoparlos les dio positivo al Covid-19 pero acá no podemos saber si fallecieron de Covid-19 o con Covid-19". En ese sentido, explicó que "otros casos se dieron en personas con patologías oncológicas en estado terminal, creo que esto se da por los contagios con personas fallecidas".



A su vez, la directora de Epidemiología de Chaco, María Elisa Flores, dijo a Télam que el mayor porcentaje de la tasa de la letalidad del coronavirus se debe a que "al tomar solo una provincia, como la nuestra, que tiene muchos casos y una alta mortalidad, la tasa de letalidad es más alta que si toma a toda la Argentina, en donde se suman todos los casos del país".



Sin embargo, señaló que "en la última semana hubo un leve descenso en la cantidad de la provincia" que tenía una tasa del 4,5% con 2.552 casos positivos de Covid-19 y 115 fallecidos.

En Tucumán, "la tasa de letalidad no es un tema que preocupe en este momento" a las autoridades sanitarias, sostuvo un vocero del Ministerio de Salud de la provincia consultado por Télam. En la provincia se produjeron cinco muertes hasta hoy y en todos los casos los pacientes presentaban comorbilidades o enfermedades que agravaron el cuadro de salud, según el informe oficial.



El último caso confirmado es el de un camionero boliviano que llegó a la provincia con un cargamento y falleció el 8 de junio, días después de confirmarse que tenía coronavirus.



El índice de letalidad está directamente relacionado con el número de contagios confirmado en la provincia y si bien puede generar preocupación que el número (5,5%) esté por encima de la media nacional eso es producto de que la situación está controlada en la provincia", indicó la fuente consultada.



En Misiones, en tanto, la tasa de letalidad del Covid-19 era del 4,1%; hubo 41 casos positivos confirmados por Covid-19 de los cuales 2 fallecieron, siempre de acuerdo a los datos reportados por el Ministerio de Salud.

Con información de Télam