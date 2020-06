Tus inciales develan tu personalidad: letra por letra, descubrí la tuya

¿Cómo te llamás? Eso es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien. El nombre es nuestra primera señal de identidad, aquello que nos define e identifica.

Diverso y único, nuestros nombres son el resultado de la mezcla -en dosis similares- de la herencia genética (los apellidos) y algo que nuestros padres eligieron con amor y desearon que nos acompañe durante toda nuestra vida (los nombres propios o nombres de pila).

Una parte de la numerología también se dedica al estudio de las letras de nuestros nombres y su significado. En este caso, las iniciales, llamadas “cápsulas” en esta disciplina, nos hablan de cómo es cada uno y cuáles son los rasgos predominantes de nuestra personalidad.

Para conocernos mejor y más en profundidad, es importante analizar qué dicen las primeras letras de todos nuestros nombres y apellidos (incluyendo el materno).

Letra por letra, las claves para descubrirnos

A. Le otorga a quienes la llevan mucha originalidad, fuerza y espíritu de empresa. Son personas equilibradas, que intentarán hacer de su vida un solar de armonía. Son buenos amigos y excelentes consejeros en caso de ser necesitados.



B. Esta letra le da a sus poseedores la capacidad de interpretar y llevar a la práctica los impulsos e ideas de otras personas. A la vez, están dotados de una intuición imposible de desafiar. A menudo caen en estados melancólicos y resulta difícil lograr hacerlos salir de ellos.

C. Quienes la tengan en su nombre como inicial, tendrán gran fuerza y energía vital. La impulsividad será su característica más destacada y los desafíos, su alimento esencial. Son muy proclives a las polémicas y debates, y no toleran la injusticia.



D. Su vibración es la del amor incondicional y el equilibrio en las emociones. Si estas personas no encuentran una estabilidad afectiva, pueden caer en profundas depresiones. Tienen gran talento artístico y pueden alcanzar la popularidad si se lo proponen.



E. Esta letra confiere capacidad de organización y espíritu ambicioso. Si lo desean, pueden elevar su espíritu con mayor rapidez que otras personas, haciendo del servicio su ideal de vida. Por otra parte, tienen cierta tendencia a los excesos, un defecto que deben aprender a dominar.

F. Las personas cuyo nombre empiece con esta letra tienen una voluntad a toda prueba y lograrán éxitos importantes gracias a su capacidad para trabajar duro por lo que desean conseguir. Gustan de viajar y conocer lugares exóticos que complazcan sus fantasías.



G. Mercurio domina esta letra y da lugar a personas de brillante intelecto y mucha necesidad de ampliar conocimientos. Tienen capacidad analítica y son de actuación práctica. Su rica personalidad sobresale en reuniones sociales, donde se los puede encontrar habitualmente.



H. Plutón, el regente de esta letra, le da a sus portadores el don del juicio crítico e imparcial. Son personas que conocen la forma correcta de actuar en cada situación y son capaces de señalárselas a otros con idéntica seguridad. Saben cómo imponer límites con autoridad cuando lo creen necesario.

I. Esta vocal venusina influye en quienes la llevan dándoles encanto y refinamiento. Por otra parte, su carácter es un tanto dubitativo y estarán expuestas a tener que tomar decisiones importantes durante toda su vida. Pueden llevar a cabo grandes empresas, a pesar de tener que soportar enormes sacrificios.



J. Regida por Mercurio, convierte a quienes la poseen en personas de gran vivacidad y sentido del humor refinado. Además, tiene nobleza de pensamiento y una gran fidelidad a sus ideales. Son amigos sinceros que darían todo por quienes aman.



K. Sus poseedores son personas llamadas al éxito seguro, especialmente en el plano material. También pueden destacarse en profesiones donde tengan que mostrarse ante el público, como actores, modelos y abogados.

L. Esta letra habla de seres capaces de sacrificarse por quienes los rodean con gran sentido religioso y carácter fuerte. Son buenos trabajadores en puestos donde no deban tomar demasiadas decisiones por sí mismos.

M. Aquellos cuyos nombres comienzan con este letra ven renovar sus metas en la vida día a día. La transformación es una constante en ellos. Son personas de carácter alegre y buena predisposición para el trabajo mental. Son muy apreciados por su capacidad de comprender a sus amigos.



N. Los que tengan esta inicial estarán sometidos constantemente a diversas pruebas y obstáculos que deben superar como tarea kármica. Su deber es aprender de los errores pasados para evitar conflictos que, de otro modo, continuarán repitiéndose.

O. Las personas cuya inicial es la letra O tienen mucha imaginación y tendrán mucho interés en la maternidad y la paternidad. Esta letra también les confiere un carácter un tanto temeroso ante los desafíos de la vida.



P. Esta letra venusina es la portadora de la pasión en todas sus expresiones. Las personas cuyo nombre comienza con P, tienen un excelente criterio estético y una activa capacidad creadora. Además, viven romances fogosos y siempre están buscando la trascendencia en todos sus actos.

Q. Esta letra confiere experiencia y todo el aprendizaje que se puede obtener de ella. Las personas que portan esta inicial tienen una capacidad desmedida para superar conflictos y salir airosas de problemas familiares.

R. Son sumamente inteligentes y sagaces, que siempre tienen la respuesta justa en el momento adecuado. Saben detectar errores propios y son muy exigentes también con los que los rodean.

S. Son personas que saben reflexionar y obtener opiniones objetivas. Un poco inseguros con respecto a cómo manejarse frente a los conflictos que les plantea la vida, siempre sienten necesidad de pedir consejos antes de confiar en ellos mismos.



T. Los portadores de esta inicial saben cómo mantener sus planes en secreto antes de llevarlos a la realidad. Tienen la ventaja de saber esperar, por lo que no son víctimas de la impaciencia ni de la ansiedad.



U. Sus portadores son actores por naturaleza. Viven la vida como si se tratara de una comedia o una tragedia. No son conformistas y están siempre buscando la perfección, algo imposible de ser alcanzado por cualquier ser humano.

V. No son conformistas en lo más mínimo. Tienen la enorme capacidad de saber ver la luz al final del túnel.



W. Aquellos cuyos nombres comiencen con W tenderán a comportarse a través de acalorados arrebatos durante toda la vida. Será importante que aprendan a controlar sus impulsos y que piensen antes de emprender cualquier acción.



X. Son personas que alcanzarán el éxito económico y financiero, fruto del esfuerzo personal realizado durante largos años. Tienen cierta tendencia al egoísmo, lo que puede opacar la brillantez de su personalidad.

Y. Son personas cuya vida transcurrirá en los extremos de la felicidad total o la desdicha absoluta. Les cuesta encontrar el justo medio que puede hacerlas tranquilizar. La necesidad de ser siempre originales les quita el sueño.



Z. Regida por Marte, esta letra da capacidad de sobrellevar duras pruebas y de seguir adelante a pesar de todo. Estas personas deberán llevar a la práctica todas sus ideas y ambiciones pues, de lo contrario, sufrirán frustraciones que les pesarán toda la vida.