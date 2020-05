¡Atorrantes! Mirá cuáles son los 5 signos más infieles

A la hora de entablar una relación de pareja, uno de los aspectos a los que solemos prestarle gran atención es al respeto mutuo y sobre todo a la fidelidad (aunque algunas parejas pueden hacer caso omiso de esto) puesto a que socialmente no está bien visto en esta parte de mundo. Y así como varios aspectos del comportamiento y de la conducta del hombre, el horóscopo nos ofrece una lista de aquellos signos del zodiaco que tienden a ser tentados por la infidelidad más que otros. Algunos incluso parecerían llevarlo incorporado genéticamente.

En esta oportunidad, te traemos un listado de los cinco signos del circulo zodiacal más propensos a la infidelidad. Y te vas a sorprender desde el principio, puesto a que el puesto número uno en este conteo se lo lleva el signo que aparenta ser el más bueno y romántico de todos: Piscis. Los peces llevan la infidelidad latente en la piel y no consideran como un pecado ni mucho menos algo grave el desear al prójimo. Su naturaleza incluso les permite amar a dos personas a la vez, lo que los lleva casi por un callejón sin salida. No quiere decir que necesariamente siempre lo hagan pero en caso de presentarse la ocasión no sienten ningún tipo de remordimiento. En el segundo lugar identificamos a Escorpio. Infieles por naturaleza los escorpianos suelen ser muy pasionales y esta mezcla de pasión, misterio, sexo y seducción es más que atractivo puesto que pueden dar rienda suelta a su imaginación.

En el tercer lugar nos topamos con otro signo del zodiaco que es más que propenso a la infidelidad por su espíritu libre: Sagitario, ya que estas personas se sienten atraídos por el sexo opuesto como un niño frente a un caramelo. No se plantea si está bien o mal, solo lo hace y poco se preocupa por saber si su pareja se entera; se considera un estratega que no caerá en errores que lo terminen por inculpar. Idénticas cualidades tienen los regidos bajo el signo de Geminis, lejos de analizar los pro y contra de la situación se arriesgan de lleno sin dejar que planteos morales circulen por su cabeza. Es por ello que los dejamos en el cuarto lugar.

Por último, para dar fin a este conteo de signos con grandes tendencias a la infidelidad ubicamos en el quinto puesto a quienes llevan el signo de Libra. Con la gran ventaja de que se encargan de hacer todas sus travesuras con mucha cautela y precaución. Nunca nadie se enterará de sus hazañas pero tampoco se tomará la molestia de evitar caer en la tentación. Con este conteo, ahora nos podemos dar una pequeña idea de qué es lo que debemos tener en cuenta si queremos evitar ser víctimas de traición.