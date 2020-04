Cuáles son los signos que van a extrañar la cuarentena cuando termine

Para muchos, el encierro obligatorio que trajo aparejado el coronavirus es causa de mal humor y molestias. Para otros, aunque se hagan los sotas, es casi una alegría. La diferencia muchas veces la dan los signos del zodíaco y ahora vamos a desenmascarar a los que, en realidad, la están pasando un poco bien con esto de no ver a nadie.

Piscis

No es sorpresa para nadie. Los soñadores introspectivos del zodíaco están en su elemento con esto de reducir el contacto humano. No les molesta no ver a nadie y además asegurarse de que todos a su alrededor están contentos con mensajes y palabras de aliento no les cuesta ni un poquito.

Capricornio

Los nativos de este signo hasta la pasan un poco mal cuando tienen que estar rodeados de personas. El sentimentalismo no es lo de ellos, así que si todavía pueden trabajar desde la comodidad del hogar, los capricornianos no están teniendo una mala semana. De yapa, ahora los arianos saben lo que se siente que nadie vaya a tu cumpleaños.

Virgo

No son naturalmente solitarios como los anteriores, pero si los nativos de Virgo pueden aprovechar esta cuarentena para dirigir todo a su alrededor y además ponerse a hacer orden profundo en sus casa, están en la mismísima gloria. Un virgo con un objetivo en cuarentena, es un virgo feliz.