Insoportables y posesivos: cuáles son los signos más celosos

El ranking de los signos más celosos:

Acuario

Ocupa el puesto número 12 en el ranking de los más celosos, y es así no porque no lo sea, sino que a veces no pierde tiempo en demostrarlo. Sin embargo, es el signo del zodiaco menos posesivo en el amor. Puede estar celoso por dentro pero le es más fácil alejarse de lo que le hace daño.

Sagitario

Se encuentra en el puesto 11; es un signo que ama la libertad por encima de todos los aspectos, y sabe que quien está con él es porque quiere, sin sentirse obligado. Este signo de fuego puede verse alterado en algunas situaciones donde haya celos de por medio, pero será momentáneo, porque este signo no gasta su tiempo con quienes no lo merecen.

Géminis

Ocupa el lugar 10 en el ranking. Géminis tiene demasiadas cosas en la cabeza la mayor parte de su tiempo, y a veces los celos pueden causar inestabilidad pero se da cuenta muy pronto de lo mucho que vale y se convence de que los celos sólo entran cuando se siente inseguro.

Virgo

se encuentra en el puesto 9 en el ranking de los más celosos y no precisamente porque no lo sea, sino que prefiere acumular celos hasta que no puede más, y estalla. Y si le provocan celos, decidirá devolverlos pero con mayor intensidad.

Cáncer

Está en el puesto número 8, pues es celoso a rabiar, siempre que vea algún motivo claro, puede lograr aguantarlo, pero no por mucho; en otras ocasiones, estalla a la primera provocación. Le puede llegar a celar desde una mirada pero podrá externarlo hasta que sienta demasiada confianza en la otra persona.

Libra

Este signo ocupa el puesto número 7; es muy celoso y casi siempre decide externarlo, de buena o de mala manera pero lo hace. Este sentimiento puede volver a los Libra paranoicos, o hacer que abandone todo y decida reiniciar pero solo.

Tauro

El signo de tierra se encuentra en el puesto número 6; es posesivo y celoso. Cuando ve algo que le molesta, lo dirá clara e inmediatamente. Y si ve quién ha sido el culpable de sus celos, probablemente hará que el Tauro deje de confiar en esa persona durante un largo tiempo.

Leo

Este signo ocupa el lugar el número 5 de los más celosos. Si ve algún movimiento extraño a su alrededor, se llena de ira. Es un signo muy intuitivo, por lo que se dará cuenta cuando los celosos son provocados. En el momento lo dirá, sin importar el contexto en el que se encuentre, explotará aunque después se le pase el enojo.

Capricornio

Se encuentra en el puesto número 4. Este signo parece una persona tranquila y que parece incluso indiferente ante muchas situaciones. Pero en el momento que se percata de alguna actividad fuera de lo común, desde miradas y gestos, puede obsesionarse y llegar a indagar para averiguar cada detalle de sus sospechas.

Aries

El signo de fuego ocupa el tercer lugar de los más celosos, pues es pasional para todo lo que le rodea. No tiene paciencia y no pensará en cuestionar al culpable, sino que se pondrá celoso si siente que invaden su terreno.

Piscis

El signo de agua ocupa el segundo lugar; es celoso pero de una forma justificada, pues sabe diferenciar lo que es y lo que no, así que no tiene caso intentar manipular a Piscis, porque lo intuye perfectamente. No va a callarse cuando siente que algo no está bien y es capaz de montar cualquier escena sin importar el contexto si se siente traicionado.

Escorpio

Este signo ocupa el lugar número 1 del ranking de los más celosos. Ama con locura y odia con rabia, y cuando cela es porque sabe a ciencia cierta que algo extraño está ocurriendo. Sus celos son legendarios y las traiciones las intuye.