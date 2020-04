Rasguño, mordió y roció con gas pimienta a policías que la querían atrapar por infringir la cuarentena

Este miércoles en Buenos Aires se empezó a viralizar un video de una mujer violando la cuarentena y tirándole gas pimienta a uno de ellos, porque este la quería atrapar para hacerle el acta correspondiente por el delito que estaba cometiendo.

La mujer finalmente quedó apresada, pero se supo que esta mujer después de tirarle gas pimienta al primer efectivo, mordió a otro, y rasguñó a un tercero.

La mujer en todo momento justificó su presencia en la vía pública amparándose en la Constitución Nacional.

Este acto fue el pasado martes por la tarde, alrededor de las 16.30. Según la Policía, la mujer caminaba por la calle Intendente Witcomb al 2700, entre la Avenida Córdoba y la calle Alberdi, mientras dos uniformados la seguían por detrás, con motivo de cumplimentar la cuarentena.

Tras unos metros, los agentes la interceptaron y le pidieron que se identificara e informara el motivo por el que se encontraba en la calle. Sin embargo, ella se negó y argumentó: “Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”.

El intercambio verbal se interrumpió cuando el policía se colocó delante de la mujer. En ese momento, ella extrajo un aerosol de gas pimienta, lo atacó rociándolo en la zona de los ojos y trató de alejarse.

De inmediato los otros oficiales persiguieron a la mujer. Según fuentes policiales, le mordió la mano derecha a uno de esos agentes y al otro lo rasguñó en el brazo izquierdo. La tensa situación culminó cuando dos efectivos femeninos la redujeron.

La mujer, de 29 años, con domicilio en Villa Concepción, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín. La UFI Nº 06 de San Martín y el Juzgado Federal de Tres de Febrero resolvieron imputarla por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena).