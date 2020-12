¿Sos o te hacés? Mirá cuánto tenés de sensual según tu signo

Aries. La sensualidad forma parte de ti. Sos una mujer sumamente sensual y eso se nota: disfrutas del cortejo y se te da fácil.

Tauro. Uno de los signos más sensuales del horóscopo. Sos atrevida, arriesgada y muy coqueta, sueles resaltar entre los demás si quieres conquistar a alguien.

Géminis. No te sentís muy cómoda con el tema de la sensualidad. Sos tímida y te gusta mantener un perfil bajo. Sin embargo, si llegas a tener confianza con alguien podés ser la mujer más sensual de todas.



Cáncer. Sos amorosa, sensible y tierna. Esas características te definen, aunque sos sensual en algunas ocasiones. Todo depende de tu ánimo.



Leo. Tu sensualidad está en tu carácter fuerte y desafiante. Sos una mujer muy segura de ti misma y no temes mostrarlo: ahí está tu encanto.



Virgo. Te sentís muy cómoda con el tema de la sensualidad, se te da natural. Disfrutas de demostrarlo frente a las personas y usarlo como arma infalible para conquistar a quien deseas.



Libra. Aunque a veces parezca que no te gusta relacionarte con los demás o que sos poco empática, la realidad es que podés dejar a la luz toda tu sensualidad solo con la persona correcta. Sos muy selectiva.



Escorpio. Junto a Tauro, encabeza la lista de los más sensuales de horóscopo. Es natural: utilizás tu cuerpo y mente para conquistar a quién te rodea con tu sensualidad.



Sagitario. Tomás la sensualidad como todo un reto. Te gusta tener la iniciativa con las personas y mostrar lo mejor de ti. Sos coqueta, sensual y muy expresiva.



Capricornio. Aunque podés parecer una persona fría, lo cierto es que esperas a la persona correcta. Te gusta guardar tu lado más sensual para quien crees que se lo merece.



Acuario. Sos muy dulce, tierna, amorosa e inteligente. Sos sensual y coqueta, pero no siempre. Depende mucho de tu ánimo.



Piscis. Tu sensualidad recae en lo misteriosa que podés ser. Te gustan los retos y el cortejo es uno de tus juegos preferidos.