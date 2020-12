Submarino ARA San Juan: los imputados alegarán que se hundió por un posible error humano

Una de las principales líneas argumentales que alguna de las defensas de los imputados por el hundimiento del submarino ARA San Juan esgrimirán desde mañana 14 de diciembre en el reinicio del Consejo de Guerra será "una inobservancia del reglamento o un error humano que terminó siendo el desencadenante de los episodios que culminaron en el naufragio".

El naufragio del submarino significó el mayor siniestro de la Armada Argentina en tiempo de paz y por eso fueron imputados el ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur y al capitán de navío Carlos Ferraro, ex jefe del Proyecto Submarinos, además de seis marinos con presuntas distintas responsabilidades por el hecho.

La causa que investiga la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, los encontró "autores penalmente responsables del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal", pero las defensas apelaron.

"La unidad submarina ARA San Juan no cumplía con los planes de mantenimiento programados y presentaba novedades que comprometían la seguridad de la navegación, con acreditadas condiciones en cuanto a su estado de alistamiento y mantenimiento que eran conocidas por las personas que tenían poder de mando sobre la misma", afirmó Yáñez en sus argumentos.

Los tres estudios técnicos incorporados a la causa y al Consejo de Guerra, y que serán utilizados por las defensas de los imputados, explicarían el siniestro por un error humano involuntario al dejar abierta o mal cerrada una válvula, la ya famosa e19, a través de la cual ya nadie duda que ingresó agua de mar cuando el buque estaba en superficie por el despiadado oleaje, según consigna Infobae.

Este agua cayó “al tanque de baterías número 3”, esto produjo un cortocircuito y un principio de incendio y “generó gases, como hidrógeno en una concentración superior al 2%, oxígeno y cloro gaseoso por electrólisis del agua de mar, incrementando el riesgo de explosión”, por ejemplo, si se intentó “reconectar el circuito de baterías”.

"Cuestionar que el ARA San Juan no estaba en condiciones de navegar es cuestionar a toda la Armada. Un submarino no es un auto que sale a la ruta después del service, cuando quiere. La decisión de salir al mar se gesta en toda una cadena de mando y logística, donde la propia tripulación supervisa, prueba y acondiciona el buque", aseguró el abogado defensor del capitán de navío Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos.

"Se nos ha criticado por introducir el factor del error humano como causa del naufragio. Típico de quienes huyen de un debate racional: ¿puede reprocharse error humano a quienes estaban en tierra, pero no a quienes estaban a bordo? Hay una válvula que puede haber fallado, pero también puede haber estado mal cerrada. Hay que discutirlo. El caso no necesita culpables a cualquier precio, sino la verdad para honrar a sus muertos", explicó el abogado Juan Pablo Vigliero.

