Falleció una de las periodistas más grandes de la historia del periodismo argentino

"Mona" Moncalvillo, periodista y exdirectora de Radio Nacional entre 2003 y 2007 y una de las firmas reconocidas de la revista Humor donde hizo célebres reportajes durante 14 años, falleció este lunes a los 73 años.



Nacida como Adelina Olga Moncalvillo el 23 de septiembre de 1947 en Curarú, un pueblito cercano a Pehuajó en la provincia de Buenos Aires, “Mona”, como se la conoció popularmente, sostuvo un compromiso profesional ligado a abordar la política de desapariciones desplegada por la dictadura cívico-militar que asoló al país desde 1976.



Ese posicionamiento, seguramente estuvo sostenido en su carácter de militante política, actividad que asumió en la ciudad de La Plata donde estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de la capital bonaerense y en que su hermano, Domingo “Mono” Moncalvillo y militante de Montoneros, fue secuestrado el 18 de diciembre de 1976 y permanece en condición de detenido-desaparecido.



Su presencia en los medios fue sostenida. A lo largo de su prolífica carrera trabajó en la Agencia Nacional de Noticias Télam y fue columnista en los diarios La Opinión, La Nación, Clarín y Página/12.Además su tarea audiovisual le permitió desempeñarse en Radio Belgrano, en FM Palermo, en los canales 7 y 11 y en las señales de cable Plus Satelital y CVN.



Su presencia en Radio Nacional la tuvo como directora y, además, hasta el año pasado condujo el programa "Dos ideas juntas", donde abordaba temáticas de cultura, música e historia, otras temáticas que abrazó con pasión y conocimiento.



A poco de asumir en la emisora estatal, Moncalvillo dijo a Télam: "Estoy totalmente convencida, y tiene que quedar muy claro en la mente de los funcionarios, que la comunicación también es un derecho humano al que hay que proteger".



Sobre el carácter federal del medio a su cargo, indicó que "soy consciente de quealgunas emisoras del interior se sienten desprotegidas y por eso vamos a recuperarlas agregándoles, a la programación habitual, salidas frecuentes desde donde la información nos lo requiera".



"Tengo una trayectoria coherente y honesta dentro del periodismo que no voy a tirar por la borda por una mala gestión", concluyó entonces como síntesis de un desafío que recibió críticas por no haber renovado contrato a finales de 2005 a José “Pepe” Eliaschev con su clásico “Esto que pasa”.



Hacia 1989 fue una de las seis personas que fundó la organización no gubernamental Poder Ciudadano (las otras cinco fueron Teresa Anchorena, Marta Oyhanarte y Luis Moreno Ocampo, Victor García Laredo y Manuel Mora y Araujo).



Más allá de lo periodístico pero en sintonía con sus intereses, en 2001 hizo la voz en off de la obra teatral “Las letras de mi nombre”, dirigida e interpretada por Vita Escardó y Victoria Egea.



El dolor ante la noticia de su muerte



​La noticia sobre la muerte de Moncalvillo, informada por Nacional pero sin precisar las causas del fallecimiento, tuvo inmediata repercusión y, por ejemplo, Periodistas Argentinas puso en su cuenta de Twitter una foto con la leyenda “Querida Mora. Gracias por el fuego” y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas comunicó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la periodista Mona Moncalvillo. Acompañamos en el dolor a sus familiares, amigos y colegas”.



Colegas de Moncalvillo también se hicieron eco de la triste noticia. Hugo Paredero, compañero suyo en Humor, escribió: “Mucha tristeza. La parte más feliz de mi vida compartida con ella. ¡Aquellos reportajes!”.





Por su parte, Rosario Lufrano expresó “Hasta siempre Mona Moncalvillo” y la periodista y escritora María Seoane trazó un perfil con el texto: “Acaba de morir Mona Moncalvillo. Una enorme periodista. Compañeraza democrática. Me precedió en la dirección de Radio Nacional, entre 2003 y 2007, luego de la devastación menemista. Siempre conté con ella. Con su solidaridad y consejos. Abrazo a su hija y a quienes la quisimos”.



La lista de periodistas que se expresaron ante la muerte de “Mona” incluye a Marcela Coronel (“Murió Mona Moncalvillo. Faro para periodistas”), Néstor Centra (“Leí la Revista Humor desde sus primeros números. Era un lujo leer las entrevistas de Mona Moncalvillo. Gracias por enseñarme a través de esas lecturas. Hasta siempre, gracias por eso”) y Pedro Patzer (“Mona Moncalvillo puso a Radio Nacional en un lugar que antes no había estado”).



Otras voces que resaltaron la figura de la periodista fueron el escritor Sergio Olguín (“Sus entrevistas en la revista Humor durante la dictadura formaron, política y culturalmente, a muchos de nosotros”) y la música Andrea Álvarez (“Ojalá las periodistas más chicas la conozcan ya que sus reportajes eran históricos. Inolvidables. No me perdía ni uno en la revista Humor, una re grossa de verdad”).



Desde el ámbito de la política, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina, Daniel Filmus, señaló: “De la enorme trayectoria periodística de Mona Moncalvillo, recuerdo particularmente sus entrevistas en Revista Humor”, mientras que la diputada Gabriela Cerruti resaltó: “Hermosa, querida, admirada compañera. Maestra de periodistas. Crecí leyéndote y tuve el lujo de seguir aprendiendo trabajando a tu lado. Este homenaje a la resistencia cultural, a vos y toda la revista Humor vuelve hoy y siempre”.