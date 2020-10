Energía y sanación: mirá cuál es el método adecuado para tu signo

Aries

Meditación: su energía ardiente a veces es realmente difícil de controlar. Especialmente cuando necesitas arreglar las cosas y disminuir la velocidad. Eres conocido por ser el que está allanando el camino. Date permiso para dedicar unos minutos a la meditación en un día. Cálmese. Escucha la sabiduría detrás de tu fuego. Escuche su alma.

Tauro

Bañándose en el bosque, usted es el signo en el que todos pueden apoyarse. Su practicidad, paciencia y estabilidad son lo suficientemente fuertes como para que otros se sientan seguros. Pero a veces puede ser un poco demasiado establecido en sus formas y tiene problemas para adaptarse al cambio. El baño en el bosque puede hacer que su próximo viaje a la naturaleza sea una experiencia más consciente, una que le recuerde una verdad simple: la Madre Tierra nunca está estancada, y usted tampoco debería estarlo.

Geminis

Aceites esenciales de dos mentes en casi todo, lo que hace que sea difícil para usted tomar una decisión y mantenerla. Afortunadamente, los cientos y cientos de aromas naturales que hay por ahí pueden hablar del estado de ánimo con el que te encuentres en un día determinado. ¿Te sientes estresado? Prueba un poco de naranja dulce. ¿Parece que no puede calmar su mente de carreras? Vetiver to the rescue.

Cancer

YogaIntuitivo y sensible, eres a quien tus amigos recurren en los momentos difíciles. A pesar de que eres increíblemente afectuoso y maternal, a veces tienes problemas para cuidarte tanto como cuidas a los demás. Yoga al rescate. Llegue a la colchoneta, mire dentro y conéctese con su cuerpo en un nivel más profundo e intuitivo.

Leo

Esencias florales. Ni siquiera comienza a describirlo, y le encanta contar historias y compartir su efusividad. Energía con los demás. Aunque pueden aterrizar un poco alto en la escala de «woo-woo», las esencias florales no te asustan, ya que estás dispuesto a probar casi cualquier cosa una vez. Así que cocine algo de esencia de pasiflora la próxima vez que su conversación mental esté fuera de control.

Virgo

El perfeccionista del zodiaco, su atención a los detalles puede dejarlo estresado, ansioso y sobrecargado de trabajo. La acupuntura es una práctica de medicina alternativa increíblemente poderosa que se ha demostrado que reduce los niveles de cortisol en el cuerpo y fomenta un estado de tranquilidad similar al zen.

Libra

Siempre está tratando de igualar las escalas y encontrar armonía en todo lo que hace, ya sea resolviendo un desacuerdo bilateral o encontrando un equilibrio perfecto entre la vida laboral y familiar. Ayurveda puede ayudarlo a lograr esa sensación de equidad, ya que es una práctica antigua basada en la idea de que el cuerpo humano está compuesto por tres centros de energía que deben equilibrarse para una salud óptima.

Escorpio

Siempre estamos buscando un significado más profundo, y no te preocupan las explicaciones superficiales. Las incógnitas de la vida te fascinan, y por esta razón, tiendes a ser altamente espiritual. El chamanismo habla de esta curiosidad inquebrantable. Los chamanes recurren a las hierbas, técnicas de limpieza de energía y ceremonias indígenas para comunicarse con el reino de los espíritus y ayudar a los vivos a penetrar en las profundidades de su personalidad.

Sagitario

Eres el último espíritu libre y tú «. Siempre persiguiendo aventuras salvajes, sin límites. Nunca te olvides de las nuevas experiencias, no serás feliz hasta que explores todos los rincones del mundo (o al menos, tu entorno inmediato). Al igual que la terapia con música, la sanación con sonido es una excelente manera de viajar a nuevos lugares sin siquiera salir de la habitación. Y se adaptará a su antojo de aventura.

Capricornio

ReikiGoal orientado con un cerebro para los negocios, no le teme al trabajo duro y tiene grandes aspiraciones para el futuro. Sin embargo, tu impulso puede hacerte un poco demasiado práctico, y podrías tener más fe en lo desconocido. Los practicantes de Reiki pueden influir en tu energía sin siquiera poner un dedo sobre tu cuerpo, y la técnica antigua seguramente te dejará un converso holístico.

Acuario

Cristales El científico loco del zodíaco, eres encantador, inteligente, y un poco peculiar.