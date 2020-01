¡Qué baranda! Estos son los signos que menos se bañan

Aries

No son muy coquetos. Brillar en una fiesta no es lo suyo, por eso no suelen arreglarse excesivamente. Tampoco se mueren por ser el centro de atención ni robarse las miradas de los demás, les da lo mismo.

Tauro

A veces los nacidos bajo este signo son un poco abandonados.¡Ojo! Tauro tiene un encanto natural y su personalidad es muy magnética. Por eso los toritos no necesitan brillar por fuera para atraer al sexo opuesto.

Leo

Es el signo más anticoqueto que puede existir, no por su falta de belleza o descuidado, sino porque le presta poco interés a lucir físicamente atractivo para el sexo opuesto.

Escorpio

Podemos asegurar que a ellos les gusta llamar la atención pero de otra manera. Confían en su capacidad de liderazgo y su magnetismo natural, no creen que sea necesario emperifollarse o "arreglarse" demasiado para ganar, o ir a la peluquería en exceso, o comprarse ropa nueva, o perfumarse mucho.

Por último vamos a nombrar a Sagitario. A ellos No solo no les gusta la coquetería, no les parece lo correcto. Para relaciones estables, es extremadamente difícil que este signo se establezca con una persona que considere coqueta ya que lo traslada al terreno de la vanidad. Y así terminamos con este horóscopo de la coquetería. ¡Por supuesto que hay excepciones!