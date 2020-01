Jimena Barón no pudo más: volvió a las redes

View this post on Instagram

Les deseo que se merezcan un gran au00f1o. Que hayan hecho cosas lindas e importantes para recibir otras mu00e1s lindas e importantes. Que en ida y vuelta de la vida, lu00edguen por haber sido linda gente. Les deseo que sus vidas sean tan plenas y felices que no les interese en absoluto andar criticando y seu00f1alando la vida de los demu00e1s. Les deseo ganas de ayudar, siempre, de sonreu00edr y ser amables porque si, por quu00e9 nunca sabes que estu00e1 pasu00e1ndole al otro. Les deseo que no les divierta lastimar ni juzgar ni menospreciar. Les deseo una vida sin violencia. Les deseo mucho amor, en exceso, para compartir, que les hagan mimos, que se dejen mimar. Les deseo que los besen rico. Que sean vulnerables, que lloren, que hablen, que sanen. Les deseo mucha pero mucha libertad, reglas nuevas, personalizadas, propias, que les quepan perfectas y les luzcan mejor que a nadie. Les deseo que se animen a lo que no se animan. Un timu00f3n, para que manejen su propio barco, y si se la tienen que dar, les deseo que se la den bien fuerte y solos por haber sido valientes y por haber tenido huevos u ovarios. Que se vuelvan a parar y vuelvan a arrancar, mu00e1s fuertes y aprendidos. Les deseo verdad, que a veces duele pero la verdad nunca puede estar mal pues es lo u00fanico real. Vivan de verdad, eso les deseo. Feliz 2020 para todos y todas. con mucho amor u2665ufe0f