El horóscopo Maya tiene algo para decirte: signo por signo, lo que le espera a cada uno en el 2020

Los mayas fueron grandísimos astrónomos y se llevaban muy bien con los números, por lo que formaron su propio zodiaco en relación a la luna y sus tres fases. Cada uno de los signos corresponde a un animal distinto para un periodo del año diferente.

Los signos

Mono (del 10 de enero al 6 de febrero)

Para este signo, este año tendrá muchas sorpresas, luego del anterior que fue muy agotador: lo primero es el descanso. Con respecto al amor, en los primeros meses habrá mucha fantasía e ilusión, pero habrá que tener cuidado si no se lo toma con madurez y honestidad. En la parte final del año, tendrán que trabajar el doble y esforzarse más. Se avizoran nuevas propuestas que si se quiere obtener una suma extra de dinero deberán aceptarse. Será un buen año financiero, pero habrá que cuidar igual el bolsillo.

Halcón (del 7 de febrero al 6 de marzo)

Felicidades, este año va a ser increíblemente bueno, más que nada en el amor y demás relaciones, como amistades y familia. En el caso de que ya tenga pareja, la relación va a crecer más y se avanzará a distintos niveles. Para los que no la tengan, pues, la van a tener. Por otro lado, en el ámbito laboral, no será tan bueno quizás, se sugiere un cambio de trabajo sobre todo al final del año. Tiene que tener cuidado con el manejo del dinero y con los gastos que no son necesarios.

Jaguar (del 7 de marzo al 3 de abril)

Muy buenos augurios en cuanto al amor: la relación de pareja crecerá, y en caso de no tenerla, se conseguirá, aunque costará: recién en la segunda parte del año. En el trabajo, se aconseja mantenerlo cueste lo que cuesta, ya que si cambian sufrirán decepciones. En lo económico deberán tratar de no gastar de más, ya que se espera un mal año en cuanto a esto.

Zorro (del 4 de abril al 1 de mayo)

En cuánto a lo económico va a ser un año complicado, aunque se va a poder sortear con esfuerzo. Deberán prestar atención en los detalles y no equivocarse o dejar cosas libradas al azar, sobre todo con los vehículos y los viajes. Las personas nuevas que se acerquen merecerán mucho cuidado, ya que es probable que no sean favorables para su vida.

Serpiente (del 2 de mayo al 29 de mayo)

La tranquilidad será el gran protagonista en este año, además de lograr equilibrios importantes en lo emocional que se trasladarán al resto de las facetas. Para los que estén solteros, es probable que alguien del pasado vuelva a sus vidas. Por otro lado, los que estén en pareja vivirán momentos de paz. En lo laboral, será un buen año donde se aconseja disfrutarlo y no cambiarlo. Además, pueden llegar nuevos negocios que los beneficiarán. Por las dudas, deberían alejarse de los juegos de azar.

Ardilla (del 30 de mayo al 26 de junio)

Un gran año se avisora: felicidad, amor, y muchas sorpresas. Lo ideal es que no se repitan los errores del año anterior, sobre todo para poder lograr los sueños postergados. En lo laboral conseguirán aumentos y mejorarán su status, sobre todo en la parte final del 2020, luego de septiembre.

Tortuga (del 27 de junio al 25 de julio)

Habrá que tomar decisiones difíciles en distintos planos. En lo amoroso, habrá que optar por continuar y terminar. Quizás, sea el momento de aprender a estar solos. En lo laboral, vendrán nuevos desafíos que engrosarán las arcas personales. Muy positivo todo en varios aspectos, será un buen año, sobre todo si se dejan llevar por la intuición.

Murciélago (del 26 de julio al 22 de agosto)

En cuanto al aspecto amoroso, mientras menos mente le pongan, mejor les irá. Se les aconseja que tengan más vida social y que busquen conocer gente nueva, renovarse en distintos aspectos. Quizás al principio del 2020 tengan mayor autoestima que en la parte final. Recibirán muchas críticas en lo laboral y, además, deberán pensar en no gastar tanta plata.

Escorpión (del 23 de agosto al 19 de septiembre)

Les espera un año muy flojo en el amor, pero más que nada por la falta de iniciativa propia. No querrán conocer gente nueva ni modificarán las actitudes que generan rispideces con la pareja. En lo laboral van a buscar estar tranquilos, evitando los problemas que puedan surgir y cuidando lo que se tiene. Será un buen año para invertir dinero.

Venado (del 20 de septiembre al 17 de octubre)

Todo será muy movilizador en la primera parte del año en cuanto al amor: van a querer todo y nada a la vez, van a haber momentos complicados. Lo que se les aconseja es mantener la calma, aguantar hasta junio aproximadamente donde todo cambiará y volverá la paz. En el trabajo, lo ideal sería que busquen nuevos horizontes ya que se finaliza un ciclo. Si se hace un cambio, será favorable. Además, se aproximan viajes donde nuevas personas entrarán a sus vidas, lo que le generará nuevos cambios antes impensados. Evitar gastos.

Lechuza (del 18 de octubre al 14 de noviembre)

Un gran año para este signo, sobre todo en el amor. Además, en los negocios, decisiones y viajes también será un gran año. Hasta tienen mayores posibilidades de tener hijos, nuevos emprendimientos y cumplir sus sueños. En la pareja tendrán peleas, pero esto podría servir para afianzar el vínculo. En lo laboral también se avizora un buen año, con posibilidades de lograr grandes éxitos y adquirir importantes bienes.

Pavo Real (del 15 de noviembre al 12 de diciembre)

Será positivo en el amor y en lo emocional en general. Al principio del 2020 tendrá nuevas relaciones, nuevos amores que generarán expectativas. En cuanto a lo laboral, lo ideal es no despegarse del trabajo que ya se tiene, porque si renuncian es muy difícil encontrar otro que les brinde el mismo rédito económico. Habrá que esforzarse para tener buenos resultados. Traten de no prestar plata porque podrían ser estafados.

Lagarto (del 13 de diciembre al 9 de enero)

Un año bastante ajetreado les espera. En los últimos meses recién podrían encontrar la tranquilidad, por lo que se aconseja que bajen un poco los niveles de ansiedad. Estarán muy irritables, lo que los llevará a pelearse con mucha gente. En los últimos meses todo se encaminará, pero mientras tanto deberán buscar la paz.