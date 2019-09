A veces se pasan con la ironía y lastiman: los signos más sarcásticos

Mientras que otros, son portadores natos de un gran sarcasmo, muestra de ingenio y habilidad mental, por lo menos cuando es usada de manera correcta.

Los signos del zodíaco usan el sarcasmo de diversas maneras, ya sea como una necesidad, como una manera de defenderse.

Quienes se rigen por Sagitario, Aries, Géminis, Piscis, Tauro, Virgo y Escorpio son calificados como seres irritables, cascarrabias y muy mal humorados. Pero también tienen una paciencia única. Eso sí, cuando no aprueban algo, sacan toda su artillería para hacer sentir mal a quien tienen al frente.

El sarcasmo y los malos recuerdos están presentes en sus discursos.

Lo curioso de estas personas es que cuando se calman reconocen que han cometido un grave error y se acercan a pedir las disculpas correspondientes.

Se dice que hay que saber comprender a estos signos y evitar meterlos en mentiras o historias sin fin porque cuando se enteran de éstas, se molestan y pueden sacarte de sus vidas.

Para que ellos no actúen de este modo hay que ponerles un alto y definir las reglas del juego para que no se expresen de mal forma. No todo lo que dicen se debe de hacer y a su modo.