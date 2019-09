Se le perdió la billetera a un concejal y luego la encontraron: tenía un cheque por 65.000 dólares

Un concejal de Ushuaia quedó inmerso este lunes en una polémica luego de que en el interior de la billetera que había extraviado apareció, según la policía local, "un cheque por 65 mil dólares", lo que dio lugar a que varios dirigentes políticos de la provincia le exigieran explicaciones sobre el origen de ese dinero, e incluso pidieran la intervención de la Justicia.



El protagonista del incidente es el actual presidente del Concejo Deliberante de la capital fueguina, Juan Carlos Pino, quien el último viernes extravió su billetera con documentación personal. Integrantes de la Policía provincial se comunicaron ese mismo día con Pino para avisarle que la billetera había sido encontrada (al parecer por un vecino) y entregada en una comisaría, por lo que podía pasar a buscarla.

En el momento de la devolución, el subinspector Matías Ortiz labró un acta donde consta la entrega al concejal del documento nacional de identidad, la licencia de conducir, la tarjeta SUBE, cuatro tarjetas de crédito y débito, y "un cheque correspondiente al Banco de Tierra del Fuego, número 101333, por la suma de 65.641,12 dólares estadounidenses", equivalente a unos 3,7 millones de pesos.

El acto de entrega.



A partir de que ese dato se hizo público, y se viralizó a través de las redes sociales, dirigentes de distintas extracciones políticas comenzaron a solicitar explicaciones al funcionario.



"Un concejal de Ushuaia perdió una billetera con la SUBE y un cheque por U$S 65.000. ¿Alguien va a explicar algo o aquí no ha pasado nada? No todos los que usamos SUBE y pasamos por la gestión pública tenemos cheques de esa cifra para cobrar", sostuvo Ana Villanueva, ex funcionaria de la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos, en su cuenta de Twitter.



Por su parte el ex senador nacional Osvaldo López, del sector que lidera el gobernador electo Gustavo Melella, consideró que la Justicia le debería pedir explicaciones a Pino.



"Según el Código Civil, las cosas muebles (un cheque lo es) se presumen de propiedad de quien las posee, a menos que se trate de cosas robadas o perdidas (lo cual se hubiera denunciado)", sostuvo López.

También agregó que "alguna Fiscalía debiera estar pidiendo al edil que explique el origen de un fondo equivalente a la dieta acumulada en todo su mandato, ya que no es usual que un funcionario preste su billetera para que otra persona guarde su cheque", sostuvo.



En tanto, ante la repercusión pública que adquirió el caso, el sospechado concedió un reportaje a medios locales en el que aceptó referirse a lo sucedido y negó que lo encontrado en su billetera "se trate de un cheque".



"Quiero aclarar que no es un cheque, sino el comprobante de un plazo fijo. Es una cuenta personal que contiene ahorros desde 2016, cuando el dólar valía 14 o 15 pesos. Eso es todo", replicó.



El funcionario mencionó que no tiene "nada para ocultar" y que pondrá "toda la documentación bancaria" a disposición, aunque todavía no aceptó enviar a la prensa una copia del documento que la policía halló en su billetera extraviada.

Fuente: Crónica.