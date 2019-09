Se entregó el conductor que atropelló y mató: dijo que "no la vio"

Este domingo alrededor de las 3.40 de la madrugada un automovilista a bordo de un VW Passat, identificado como Eugenio Veppo (31), atropelló y mató a una joven agente e hirió gravemente a uno de sus compañeros, al intentar esquivar un control policial de alcoholemia.

Veppo, productor y cronista televisivo, es representado por el abogado José Luis Ferrari, quien en diálogo con el canal de noticias C5N, respondió algunas preguntas sobre lo ocurrido. Su cliente, que abandonó la escena tras atropellar a la agente Cinthia Choque, de 28 años y madre de dos niños, que falleció en el acto, y a su compañero, Santiago Siciliano (35), internado en el Hospital Fernández en estado grave, se entregó este domingo cerca de las 17 horas en una dependencia de la Policía de la Ciudad.

"Se asustó, no vio la presencia de los agentes de tránsito, no supo manejar la situación y se fue", fueron los argumentos esgrimidos por el abogado durante la entrevista, realizada minutos antes de que Veppo se entregara a la justicia.



"Se pondrá a derecho y mañana declarará con el juez que corresponda respecto a un 'homicidio culposo'. El juez decidirá si lo excarcela o no", dijo Ferrari, adelantándose a la carátula del hecho, que deberá decidir el magistrado interviniente. También aseguró que el productor "no quiso matar a nadie". "No los vio; perdió el control del auto, las personas estaban sobre la calzada y él nos las vio", dijo, sobre el momento del accidente. "Él está en shock", agregó, en referencia al estado de su cliente.

La noche, la fatiga y el cansancio fueron otros de los factores citados por el abogado para explicar lo ocurrido.

En cuanto a si Veppo se encontraba alcoholizado, respondió: "No, en principio no; lo determinará la correspondiente pericia médica que definirá si tenía o no alcohol en sangre".

"Lo ideal es quedarse en el lugar pero uno no siempre tiene las respuestas esperadas", admitió el abogado.

De acuerdo a la versión de la policía, Eugenio Veppo habría estado circulando a alta velocidad y haciendo hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes de tránsito, por lo que no logró esquivarlos. Los detalles del hecho, sin embargo, remarcaron las mismas fuentes policiales, son materia de investigación.

Tras el impacto, la agente Cinthia Choque murió en el acto, sobre el asfalto; mientras que su compañero, Santiago Siciliano, de 35, resultó herido de gravedad y se encuentra internado en el Hospital Fernández.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), dijo a la agencia Télam que una ambulancia trasladó a Siciliano al Hospital Fernández, con politraumatismos varios. Otros dos agentes, integrantes del operativo de control de alcoholemia, también debieron ser atendidos, en este caso en el Hospital Rivadavia, debido a una crisis nerviosa, provocada por la muerte violenta de su colega, de la que fueron testigos.

Este domingo por la tarde, compañeros del agente atropellado lo visitaron en el hospital para interesarse por su estado y brindarle apoyo.

Luego de arrollar a los dos agentes, y escapar del lugar, Veppo abandonó el Volkswagen Passat de color azul oscuro que manejaba en la calle Silvio Ruggieri al 2800.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad que encontraron el vehículo dijeron que tenía golpes en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo del lado del acompañante. Horas más tarde, y luego de confusos rumores sobre la titularidad del auto, Infobae logró confirmar que era Veppo quien conducía, tras hablar con su abogado.

Desde la Secretaría de Transporte porteña en tanto dejaron saber que un grupo de profesionales está acompañando a las familias y a los camaradas del Cuerpo de Agentes que formaron parte del operativo en Figueroa Alcorta y Tagle esta madrugada.

Por otro lado, un grupo de agentes de tránsito realizaron una protesta frente al Obelisco.

