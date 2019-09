Mirá los Los 12 tipos de amigos que existen según sus signos

Aries

Busca a Aries siempre que necesites consejo amoroso. Todos tus amigos recurrís a élcuando tenéis que enfrentaros a una cita y si la soltería parece que ha venido para quedarse, él será capaz de encontrarte la pareja perfecta.

Tauro

Cuando crees que está todo perdido, llamas a Tauro. Él verá la luz al final de un largo túnel oscuro y sin salida. Si la esperanza está perdida, Tauro es el único con la capacidad para recuperarla. Ganarte su confianza es todo un reto, pero si la consigues, te ayudará en todo lo que pueda.

Géminis

Salir con él siempre es una fiesta, pero nunca lo hagas a solas. Si sales con Géminis, terminará haciendo amistad hasta con el portero serio e impertinente que todo el mundo odia y tu te quedarás en un rincón solo con tu copa esperando a que vuelva. Perfecto para conocer gente nueva, pero siempre con un plan B.

Cáncer

Estás en la miseria, pero lo estás disfrutando, no necesitas a nadie que te coma la oreja con mensajes a lo mister wonderful. Cáncer es tu aliado, no hay nadie más profundo e intenso, comprenderá tu situación y te dejará regodearte en la miseria, sin llegar a ser extremista, pero lo justo para no sentirte solo en la miseria.

Leo

No le pidas quedar para desayunar, no es su franja horaria, pero es muy posible que terminéis desayunando juntos si os vais a tomar unas copas a las 21:00 de la noche. Nunca sabes cuando termina la fiesta con él y es el amigo perfecto para evadirse de los problemas de la rutina diaria.

Virgo

Virgo es el mártir, sufrirá contigo por tus males como si fueran suyos y defenderá tus ideales como si de los suyos se tratase. Si te encuentras con tu ex en una noche de fiesta, él será el encargado de ponerlo en su sitio y mandarlo a paseo como si le hubiera hecho daño a él.

Libra

Si tu grupo de amigos está en conflicto, Libra es el único que podrá encontrar paz entre tanta disputa. No toma parte en bandos, solo busca la verdad y arreglará todos los problemas con la mayor brevedad y justicia posible. Si tu grupo de amigos no tiene un Libra en sus filas, tiene los días contados.

Escorpio

Salir a ligar con él es un poco difícil, siempre ahuyentará a los candidatos. No hay persona, trabajo o piso lo suficientemente bueno para ti, él sabe lo que es mejor para ti, aunque tu no opines lo mismo. Controla a Escorpio si no quieres que termine controlando tu vida.

Sagitario

Tiene una broma para todo, es capaz de reírse de cualquier situación, por dramática que sea y no tiene por que pasarle a él, también se puede reír de la miseria ajena. Uno de los amigos más divertidos del grupo, hasta que te conviertes en la diana de sus bromas.

Capricornio

El líder, todos deben seguir a Capricornio o simplemente se irá a otro grupo que sepa valorarle. Decide siempre el plan del grupo, qué peli ir a ver o dónde cenar. Incluso en tu cumpleaños, deberás cuadrar con él primero la agenda y amoldarte a sus necesidades, da igual que seas tu el cumpleañero.

Acuario

Escuchar que no juzgar, muchos de tus amigos saben oír tus problemas, pero él es el único con el que puedes ser totalmente sincero sin temor a que te juzgue o traicione. Sus consejos siempre son atinados, aunque no siempre los tomes en consideración.

Piscis

El medidor de cualquier drama, si dos amigos se pelean él decidirá quién tiene razón y quién no, y el resto deberá acatar su santa sabiduría. El patriarca del grupo, no busca protagonismo, solo la estabilidad.