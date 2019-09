¿Cuánto de peligroso tienen las personas de cada signo? ¡Averigualo!

ARIES

Quizás tu signo sea uno de los más peligrosos del Zodiaco, y ¿por qué? Pues porque actúas el 99% de las veces antes de pensar. Cuando estás encendido te da igual todo, puedes llevarte a quien sea por delante, gritarás, patalearás, llorarás, despotricarás de quien haga falta, insultarás, sacarás de golpe toda la mierda que llevas aguantando y que no dijiste y te quedarás tranquilo después. Sí, cuando hayas sacado todo, cuando no te queden ni lágrimas, ni fuerza para pegar otra patada a la pared o a cualquier objeto que se cruce en tu camino. En el momento en el que pierdes los papeles no piensas en el daño que puedes causar, ni siquiera te paras a pensarlo. No lo premeditas ni tienes esa sangre fría mala. Para nada, tú lo escupes y fuera, no hay sensibilidad ninguna. El problema es cuando reaccionas… Probablemente te hagas tú más daño con lo que hiciste que la persona que lo recibió… Aunque parezca mentira…

TAURO

Tauro es peligroso sí, pero se le ve venir… De hecho, has tenido que tocarle muchos los ******* para que se enfurezca y no piense lo que hace. Tauro no estallará a la mínima de cambio no, Tauro acumula, y si sabes que le estás jodiendo ¿para qué sigues? El peligro de Tauro es que una vez que se enciende no tiene freno, una vez que has traspasado la línea que previamente te decía que no se te ocurriera traspasar, la has cagado. Tauro no se detiene cuando empieza algo y le verás pasar de cero a furia total en cuestión de minutos. Llegados a ese punto no va a ceder, no va a pasar ni una y probablemente también sea capaz de irse para no volver, o mejor aún de mandarte a la mierda de una vez, y perderte, y que le de igual. Le has hecho enfadar y cuando Tauro se enfada sí es peligroso. Y cuando es peligroso probablemente es porque ya no pueda más…

GÉMINIS

Géminis puede llegar a ser muy muy peligroso, sabe jugar muy bien sus cartas. Si no le haces daño, Géminis va a su rollo, con su gente, sin meterse con nadie, sin crear malos rollos ni mal ambiente. Pero el problema es cuando se le hace enfadar. Ahí entra ese Géminis maquiavélico que muchos conocen y ese Géminis no es para nada agradable. No te montará ningún lío, no se enfurecerá como un loco para quedar como alguien fuera de sí que no sabe controlarse… Nada de eso. Géminis es peligroso por su boca, por su don con la palabra, porque puede inventar algo para joderte la vida, y créeme que lo hará, y lo hará bien, y es más, creará ese bulo y no te enterarás ni siquiera de que lo empezó Géminis. El signo de Los Gemelos no quiere ser malo, de verdad, pero cuidado, porque puede serlo, y mucho. Y lo peor de todo, te puede destrozar psicológicamente. Cuidado…

CÁNCER

Cáncer es de esos signos que parece que no romperían un plato en su vida y sin embargo pueden volverse auténticas fieras si les hacen daño… Cáncer es peligroso sí, pero es peligroso porque no olvida, y eso, cuando se trata de hacer daño puede durar mucho tiempo… El Cangrejo se enciende deprisa pero el verdadero peligro es cuando no lo hace, cuando empieza a acumular, a dejar pasar, a dejar de ser él/ella misma y de repente un día rompe. Si haces daño a Cáncer tarde o temprano se la cobrará, le cuesta mucho olvidar y se retuerce de rabia cuando recuerda situaciones que le hirieron en su día, y piensa en la venganza, y saca decenas de maneras para dañar al otro… Y quizás al final no haga nada, o sí, o quizás simplemente espere el momento, quizás espere que la vida le ponga la situación perfecta para dar el escarmiento del siglo. Porque olvidarse no, eso seguro.

LEO

Leo es peligroso porque tiene mucho orgullo, muchísimo, y cuando está herido siempre reacciona agresivamente, y no tiene filtro, lo siento pero no. Puede soltar las mayores barbaridades por su boca, puede echarte en cara todo aquello que dijiste que harías y no has hecho, puede llorar y reír casi al mismo tiempo… Y lo peor, puede tomar decisiones equivocadas, sólo por joder a quien le ha hecho daño. Por eso es peligroso, porque no tiene miedo a hacerse daño, porque en esos momentos no piensa que tiene nada que perder, y va a por todas, sin temor a hacer lo que sea cuando está fuera de control. Eso es lo verdaderamente peligroso de Leo, que le da igual todo lo que pase, que probablemente se sienta tan decepcionado que no se pare a pensar por su bien nada si no al revés, machacarse sin con eso se lleva a quien le ha hecho daño por delante… Menos mal que no tarda mucho en reaccionar. Que después del bajón vuelve a subir, y lo mejor, vuelve a brillar.

VIRGO

Virgo puede ser peligroso, pero no más que otros signos del Zodiaco. Tiene demasiada paciencia para aguantar estupideces y tarda en explotar, pero a Virgo no se le ve venir. Puede estar cocinando a fuego lento por dentro alguna venganza, puede estar tramando algún plan y sin embargo, sonreírte si te ve pasar… Virgo tiene paciencia porque sabe que la venganza buena se saborea siempre en plato frío. Y si ha llegado a ese extremo es porque ha habido daño de por medio, quizás no mucho, pero sí el suficiente como para que Virgo sienta que debe devolverlo. A veces no hay que esperar a que pase algo grave, a que el daño sea irreversible. Si Virgo siente que tiene que darte tu merecido lo hará, para que aprendas, para que no vuelvas a repetir errores, para que sepas que quien se mete con Virgo se mete en problemas. Y lo peligroso está en que no se le olvida, hasta que no ejecute su plan, tendrá algo pendiente.

LIBRA

Libra es peligroso, claro que sí, pero cuando siente que traicionan su confianza o a alguien que le importa. Por lo general, Libra es pacífico, un signo que debería dar lecciones de saber estar a otros, pero también puede enloquecerse, enfurecerse y volverse el más malo de todos. Libra siempre va de frente y si algo le sienta mal lo dirá, al momento, suene bien o suene mal, con buenas o con malas palabras. Pero no se quedará con ello dentro. No quiere hacerlo porque sabe que después todo se acumula. Libra se vuelve peligroso cuando juegan con él/ella. Si todos saben como es, un signo que va de frente siempre, ¿por qué no actúan con ellos de la misma manera? Lo odia, odia la hipocresía, la falsedad, la gente que habla por detrás, y aunque a veces quiera pasar de todo eso, no puede. Y planta cara a quien sea, y se mete en problemas por no saber callar a tiempo pero es lo que hay, y no jugará con tu mente como hacen otros, te dirá exactamente qué estás haciendo mal, quizás con palabras que te lleguen a romper en dos pero al fin y al cabo sinceras. Libra es peligroso por la boca porque es sincero con el corazón.

ESCORPIO

Escorpio puede ser uno de los signos más peligrosos de Zodiaco, al menos entra en el TOP 3 seguro. La peligrosidad de Escorpio radica en su mente. Piensa y piensa hasta la saciedad, no puede pasar de las cosas como si nada, sabe cuando hay comentarios malintencionados, sabe cuando hay algo escondido, sabe cuando quieres hacer daño, y después le da vueltas a eso y a pensar en cómo darte tu merecido. Con Escorpio no se mete nadie y quien se la hace la pagará tarde o temprano. Pueden pasar meses, años… Nada se le olvida. Y te dará siempre de tu misma medicina, a veces incluso un poquito más, tiene que cobrarse intereses por el tiempo en que tardo en mandártelo de vuelta. Hay que tener cuidado porque Escorpio es peligroso, puede ponerte al límite y después empujarte un poco más. Vas a pasarlo mal seguro, pero pórtate bien y será la mejor persona que te eches a la cara.

SAGITARIO

Sagitario es peligroso, pero en un momento dado, con una persona dada y en una situación puntual. Además, es un signo que se altera mucho pero que después no tiene esa maldad para hacer daño a diestro y siniestro. Nada de eso. Sagitario es peligroso porque no mide las consecuencias de sus actos en el momento. Sagitario estalla y se lleva por delante a cualquiera. Pero tiene que estallar de verdad. No creas que cuando se enfada y grita está enfadado realmente, eso puede ser parte de su personalidad, cuando lleva mucho tiempo aguantando algo y ya te ha dicho mil veces que lo dejes, y no lo dejas, ahí, ahí será cuando realmente Sagitario se vuelva loco y pierda los papeles de verdad. Y debes recordar que Sagi es un signo de fuego, que no mide sus acciones, ni sus palabras, ni el nivel de daño que puede hacer, y sin querer o queriendo hará mucho, y si sigues picando y molestando Sagitario seguirá soltando veneno por la boca hasta que pares. Si lo dejas, Sagitario lo dejará. Sencillo y simple.

CAPRICORNIO

Capricornio puede ser muy peligroso, no perdona, no olvida y a veces sigue recordando el daño una y otra vez, primero para no volver a tomar malas decisiones, segundo porque es un poco autodestructivo, las cosas como son. Capricornio sólo será peligroso por un motivo, cuando lo traicionan. Por lo demás, puede aguantar casi cualquier cosa antes de volverse tan loco que no vea nada más que joderte la vida. Pero cuando se le traiciona puede llegar a ser cruel y despiadado. Pero lo mejor es que Capri siempre lo advierte antes, “soy así, así que, por favor, no seas desleal conmigo si no quieres que salga de mi la peor persona que te puedas echar a la cara”. Si eres desleal, Capricornio podrá tramar el plan más cabrón para que lo pagues, y no habrá fin, no se pensará dos veces el hecho de hacerlo. Tiene que darte de tu propia medicina para que aprendas, y sobretodo, para quedarse en paz consigo mismo. El problema es que muchas veces Capricornio no se queda en paz si no que se queda peor aún… Pero el impulso de vengarse no puede reprimirlo siempre…

ACUARIO

Acuario puede ser peligroso, pero tiene que haber pasado mucho para llegar a perder los papeles, siempre tratará de alejarse del dolor, de las malas personas, de la mala vibra antes de que le consuman, y por eso, casi nunca está metidos en líos. Pero Acuario también tiene sus límites, y si le empujas todo el tiempo acabará cayendo, y si cae prepárate porque cuando se levante irá a por ti, sin pensárselo dos veces. Acuario tiene una sensibilidad increíble así que, cuando se vuelve peligroso todo el mundo sabe que le han insistido para que al final pierda los nervios. A pesar de todo, siempre tratará de medir sus palabras para no hacer daño gratuitamente, siempre tratará de decir todo con tacto para que nadie se sienta mal. Y de eso se aprovecha el resto. Pero como hemos dicho, todo tiene un límite y si lo sobrepasas, Acuario te tratará como una mierda, eso sí, sutilmente, sarcásticamente, hasta hacerte sentir el peor trozo de carne del mundo. Y mira que no quería…

PISCIS

Piscis es peligroso porque cuando explota puede llegar a hacer mucho daño, parte de ello inconscientemente pero otra gran parte de forma consciente, premeditada. Piscis no busca molestar a nadie, para nada, pero tiene una manía horrible de acercarse a lo que no le viene bien, y a pesar de que no quiera enfrentamientos con nadie, los enfrentamientos le llegan solos. Piscis puede perder los estribos rápidamente cuando se siente acorralado, y cuando los pierde puede llegar a ser muy cruel, puede lanzar dardos envenenados en forma de palabras que se le clavan a uno hasta lo más profundo. Y su peligro podrá ser duradero, porque el daño que sufrió primero también fue durante un largo tiempo hasta que al final explotó. El problema de Piscis es que, aunque crea que se está volviendo loco seguirá metido en esa burbuja de locura, no se apartará de lo que le hace ser peligroso hasta que no se de cuenta realmente del daño que le hace. Y puede tardar, puede tardar mucho…