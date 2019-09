Animate y conocé el `horóscopo infernal´; lo peor de cada signo

Descubre las facetas oscuras de estos signos, también llamado horóscopo maldito o zodiaco negro. Conocerás lo siempre has querido saber: la cara oculta de estos signos en el sexo, sus principales defectos, sus defectos de carácter y sus debilidades.

El Horóscopo Infernal o horóscopo maldito o también llamado zodiaco negro, es la cara oscura del tradicional horóscopo solar que todo el mundo conoce y lee en las webs o el periódico. El horóscopo infernal es la “otra cara” o “cara oscura” que esconde cada signo del zodiaco.

Horóscopo Infernal Aries

Tienes una salvaje y alocada imaginación y frecuentemente piensas que eres seguido por el FBI o el servicio secreto. Tienes poca influencia sobre tus amigos y los demás, te resientes por falta de poder. Te falta confianza en ti mismo y en general eres un pobre pendejo.

Sexo: impulsivo, dinámico inquieto.

Necesitado de resultados rápidos. Pionero, quiere ser siempre primero. Posee mucha energía psíquica y física y siempre está emprendiendo algo. Ambicioso, fuertemente inclinado a lo material. Independiente, valiente. Vive en el presente. En las mujeres, predomina la agresividad y la creatividad. No aparecen como muy reflexivos. En la sexualidad, los arianos son apasionados y hasta violentos. Pueden enojarse, pero no guardan rencor.

Defectos principales: de mal genio, intolerantes e impacientes. Suelen ser muy ansiosos, lo que los hace propensos a la eyaculación precoz en los varones tienen toda la fuerza del fuego de marte, pero en el camino, se interesan por otra cosa. Suelen tomar la iniciativa – aún sexualmente- pero no son constantes.

Horóscopo Infernal Tauro

Eres práctico y persistente. Tienes una determinación indomable y trabajas como una bestia. La mayoría de las personas te consideran terco y cerrado hasta la madre. No eres más que un pinche, necio y aferrado comunista (eso dice, no lo dice Leotarot.com).

Sexo: conservador, práctico. Constante. Da seguridad y la solicita.

Paciente. Fuerte para resistir. Mucho método. Sentido práctico de todas las cosas. Es lento y tiene resistencias a todo lo novedoso. No olvida jamás ninguna experiencia. Su regente es venus, que lo vuelve perezoso. También por venus, tiene un gran sentido estético, pero sobre cosas concretas. Afecto al lujo, al confort, a la buena mesa. Tanto hombres o mujeres, son sensibles a la estética y el cuidado en la vida sexual, aunque es posesivo y muy consciente del poder que tiene el sexo.

Defectos principales: sumamente tercos, obstinados, rutinarios y resentidos si lo contradicen. “rumiador”

Horóscopo Infernal Géminis

Eres de pensamiento rápido e inteligente.

Sexo: Agradas a los demás, a todos los demás debido a tus tendencias bisexuales. Propenso -en su vida sexual- a experimentar temores a “la próxima vez”.

Tiendes a esperar demasiado por poco o nada, lo que significa que eres un pinche tacaño. Los géminis sobresalen por ser producto de incesto, pero lo barato sale caro. Sexo: inquieto, muy ansioso. Necesitado de información, pero se queda en la superficie. Razona sus sentimientos y emociona cuando los relata. Tiene un exceso de fantasías y es muy conversador. Son personas extremadamente mutables (a la mañana dicen una cosa y a la tarde o noche, lo opuesto). Son personas rápidas y astutas. Le agradan los viajes cortos y de mucho movimiento. Capta las cosas rápidamente. Muy ágil con las manos y pies. Es inconstante en el amor. Hombres “donjuanes”, mujeres indecisas, extremadamente variables y que pueden jugar “a dos puntas”.

Defectos principales: extrema superficialidad. Posee dos caras, es difuso y no se define fácilmente. Falta de concentración. Es charlatán.

Horóscopo Infernal Cáncer

Simpatizas y entiendes los problemas ajenos, lo cual te convierte en tonto. Siempre dejas las cosas para después.

Sexo: sensible, emotivo y fluctuante. Muy cambiante de humor.

Si algo lo hiere, no se entera nadie, pero no lo olvida jamás. Perceptivo, imaginativo, nostálgico. Muy aferrado al pasado y sus ancestros. Absorbente. “Duro por fuera y frágil por dentro”. Muy necesitado de seguridad y por eso, tiene fuerte sentido del ahorro. En el amor es sensible y romántico. Mucho instinto de protección. Suele ser posesivo.

Defectos principales: suceptibles, quisquillosos. Se ofenden con facilidad. Caprichosos, tímidos. Aduladores y pueriles. Muy aferrados a la familia y al pasado.

Si son hombres, parecen “muy machos”, pero en realidad, se estremecen todo por dentro. Si son mujeres, parecen “sargentonas o gritonas”, pero tienen un gran sentido de la sensibilidad por los otros.

Horóscopo Infernal Leo

Te consideras un líder nato. Otros piensan que eres un engreído. La mayoría de los leo se dedican a estar copulando a los demás. Eres una persona vana y no soportas la crítica.

Sexo: Tu arrogancia da asco. Las personas bajo este símbolo disfrutan más la masturbación que el sexo. En el sexo, gran capacidad de mando y organización.

No inicia, sino organiza. Se sienten “reyes del universo”. Mandan y ordenan naturalmente. Son “el corazón” que rige los sentimientos. Por naturaleza, es líder. Muy aplomado (a diferencia de Aries). Le agradan las cosas “a lo grande”. Fuerte sentido dramático tipo “escena”. Bondadoso, generoso y demostrativo. Le agrada que lo sirvan. En el amor es sensual, con sentimientos fuertes y sinceros. Necesita el aplauso, es orgulloso y busca ser “el centro”.

Defectos principales: dogmático, fijos en sus opiniones, ostentosos, intolerantes. Dominantes y demasiado festivos.

Horóscopo Infernal Virgo

Eres del tipo lógico y odias el desorden. Eres una persona fría y sin emociones y frecuentemente te duermes cuando tienes sexo.

Sexo: Los virgos pueden llegar a ser buenos amantes sexuales, pero tienen tendencia a analizarlo todo.

Trabajo “conmigo mismo”. Distante, frío, que no se involucra. Demasiado racional. Meticuloso, con miedo a integrarse. Miedo al ridículo. Busca en el otro lo perfecto. Perfeccionista de hábitos prolijos. Tendencia a la hipocondría. Metódico, ordenado, por momentos obsesivo. Muy inseguro. Muy aferrado a lo práctico. En el amor es refinado, modesto y convencional.

Defectos principales: Puede aferrarse a los pequeños detalles, de allí la frecuencia en algunas personas del signo, en las parafilias (perversiones) defectos principales: astuto, siempre con dudas. Sin descanso para trabajar. Hipocondríaco. Típico paciente de clínicos y psiquiatras. Temor a la enfermedad y la pobreza.

Horóscopo Infernal Libra

Eres del tipo “artístico” y se te dificulta tratar con la realidad. Si eres hombre, probablemente eres gigolo. Tus oportunidades de trabajo y triunfar materialmente son prácticamente nulas. La mayoría de las mujeres libra son facilonas. Todos los “libra” mueren de enfermedades venéreas.

Sexo: urgencia en complementarse. Busca el equilibrio. Simpático, comunicativo. Horror por las disputas y por el odio. Se trastorna por estar en un ambiente hostil o de discordia. Tendencia a la comodidad. Busca lo agradable y armonioso. Tiende a oscilar, a tener dudas y a estar influenciado por los otros. En el amor, es consciente de los defectos de su pareja, pero no pelea para no perturbar. Elegante, sentimental, romántico, con necesidad de adaptarse a las circunstancias.

Defectos principales: dependiente, perezoso. Indolente. Lento, por momentos frívolo. “dejado llevar por la corriente”. Muy apegado al confort.

Horóscopo Infernal Escorpio

Eres el peor de todos. Eres sucio en los negocios y no se te puede confiar nada. Podrás lograr lo que quieras gracias a tu total falta de ética. Eres el hijo de la perversión por excelencia. La mayoría de los escorpiones mueren asesinados.

Sexo: es el único signo de agua, donde el manejo emocional y el racional, se igualan.

Es drástico: “o blanco o negro”. Son profundos o penetrantes, como rayos x. Especial para descubrir mentiras. La fuerza es el silencio o la sexualidad. Puede ser poco elástico. Cuando suelta el aguijón, “da en el blanco”. Puede ser cruel y vengativo. Renace de las cenizas, se transforma, busca el poder. Plutón rige el infierno: son profundos, pero se sabe muy poco de ellos. Ponen pasión en todo, tiene magnetismo, mirada penetrante. En el amor es apasionado y terriblemente celoso. Orgulloso y polemista nato.



Defectos principales: destructivo, sarcástico. Vengativo, implacable y resentido.

Horóscopo Infernal Sagitario

Eres optimista y lleno de entusiasmo. Tienes una dependencia total de tu suerte debido a tu falta de talento. La mayoría de los sagitarios son alcohólicos. No vales nada (o eso crees).

Sexo: búsqueda de elevación espiritual. “allí donde está sagitario, estará aquello que da sentido a mi vida”.

Es racional, quiere comprender todo, pero una vez que comprende, lo archiva, se desprende de él. Fé y confianza en sí mismo. Realiza muchísimos viajes largos de diferente naturaleza. Busca espacio, libertad, elevación, oportunidad. Generoso, jovial, idealista.

Ágil mentalmente, tolo lo racionaliza. No tiene apegos, no es posesivo. Optimista, creyente y religioso. En el amor es ardiente, pero desea ser libre. Puede postergar los compromisos matrimoniales.

Defectos principales: impulsividad, rebeldía. Extravagante, exagerado. Moralista y por momentos, fanfarrón.

Horóscopo Infernal Capricornio

Eres del tipo conservador y tienes miedo a correr riesgos. Prácticamente estás como una cabra. Nunca ha existido un capricornio de importancia.

Sexo: Saturno es el gran ordenador. Te gusta el sexo sucio, aunque no lo quieras admitir.

Estructurado, metódico. Disciplinado. Exigente. Inflexible. Te cuesta expresar lo que sientes. Caliente por dentro y frío por fuera. Quiere status, ambiciona. Te parece ridículo pedir afecto. Práctico. Gran concentración y laboriosidad. Concreto, poco soñador.

Toma ideas preexistentes y les da utilidad. Serio.

En el amor, desea estar seguro.

Defectos principales: actitud muy utilitaria y materialista. Egoísmo, crueldad, insensibilidad. Puede, por economía, ser pobre y miserable. “acomodaticio” para conseguir sus objetivos.

Horóscopo Infernal Acuario

Posees una mente creadora e imaginativa y tiendes a ser progresista. Mientes demasiado. Cometes los mismos errores una y otra vez simplemente porque eres una persona estúpida.

Todo el mundo piensa que eres un pobre idiota.

Sexo: sentido de universalidad. Muy humanitario, pero individual.

No desea invadir. Rompe todas las estructuras nuevas. Es fijo en la inestabilidad. Todo en el universo muta. Defiende utopías. Tiene capacidad de captación y saber. Excéntricos y rebeldes. La libertad, es una urgencia.

Contactos humanos, más que prácticos. Revolucionarios. En el amor es apasionado, comunicativo, pero con ansia de libertad.



Defectos principales: obstinación, terquedad, demasiado utópico. Agitador, fantasioso, prototípico del insatisfecho.

Horóscopo Infernal Piscis

Eres del tipo emprendedor y piensas que la mayoría de las personas son una bola de jodidos. Eres rápido para reprimir, impaciente y siempre lleno de sabios consejos. No haces otra cosa más que cagarla y sacar a todo el mundo de onda con tus mamadas. Eres un prepotente.

Sexo: sensible, amable pero muy mandó y te gusta entregar tus fluidos.

Servicial. Se sacrifica para servir a los demás. Receptivo, sutil, imaginativo. Se conmueve hasta las lágrimas. “está en las nubes”. Mucha confusión de pensamiento.

Aspectos siniestros de los planetas. Hacen un “servicio sacrificado”. “servir o sufrir”. No necesita que le demuestren nada (“yo creo”) hay permanentes escapes de la realidad concreta. En el amor, actúa como una “esponja psíquica”.

Defectos principales: blando, indeciso. Confuso, engañador, vicioso. Suele engañar a los demás.