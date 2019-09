Estos signos no siguen ninguna moda, no les importa el qué dirán y hace la suya

ACUARIO

Acuario eres un signo demasiado humanitario como para seguir las tendencias del mundo actual, sabes que este tipo de tendencias no miran por las personas, sólo hacen que las personas se obsesionen por cualquier tontería y esto hace que los problemas de verdad pasen a un segundo plano.

Eres demasiado honesto como para intentar hacer algo que no va contigo, si no te gusta algo no lo haces y punto, tan simple como eso. Sabes cambiar de opinión si la situación lo requiere, pero no estas dispuesto a ser una marioneta del sistema.

Eres capaz de ver las cosas desde los dos puntos de vista y respetas a las personas que han elegido ese tipo de vida, pero no soportas a las personas que quieren implantar las dichosas tendencias de una manera u otra y es que no entienden que, aunque estés dispuesto a aprender cosas nuevas no te van a engañar, eres demasiado inteligente.

A veces necesitas retirarte del mundo para pensar y meditar Acuario, pero eso los demás lo ven como algo raro ya que esta fuera de lo “normal”.

SAGITARIO

Sagitario eres demasiado inteligente como para dejarte llevar por estas cosas, no soportas la hipocresía de las personas de creerse mejores y únicos por seguir una tendencia que en realidad la esta siguiendo todo el mundo. Por otro lado, eres un ser libre y jamás te ataras a nada ni a nadie, siempre vivirás tu vida a tu manera.

Además, Sagitario eres un poco descuidado y tienes que reconocerlo, esto te lleva a que es imposible a que sigas una tendencia, ya que, si por una cosa u otra acabas siguiendo una, la acabaras dejando por el caos que a veces hay en tu interior. No te gusta eso de estar preocupándote por los detalles, eres más de vivir según vayan viniendo las cosas y Sagitario eso te encanta, te encanta a ti y le encanta a los demás, así que lo mismo eres un creador de tendencias sin saberlo.

Sagi te encanta lo desconocido por lo que es más que probable que lo que resulta común no te llame nada la atención, que todo el mundo va al norte pues tu te vas al sur y así en todos los aspectos de la vida, te gusta llevar la contraria y lo sabes. Es algo inevitable.

ARIES

Aries eres demasiado aventurero y energético como para estar parándote a pensar que es lo que se lleva y lo que no, tu vives tu vida y punto, estas muy seguro de ti mismo así que no te importa demasiado lo que puedan opinar de ti.

Eres muy listo y sabes que para que tu vida tenga éxito tienes que hacer caso a tu corazón y ser espontáneo, tienes que ser innovador para que todos tus proyectos salgan adelante y sabes que seguir las tendencias no te llevarán a ello. Te gusta ser un triunfador y para conseguirlo tienes que hacer todo esto.

Eres un líder innato por lo que no te gusta recibir indicaciones de los demás, más bien te gusta darlas a ti. Tienes una energía envidiable, pero a veces esta energía hace que seas un poco terco, por lo que sólo te harás caso a ti mismo. Sabes que no te gusta seguir las tendencias, pero también sabes que siempre eres el primero en empezar algo y esto hace que muchos se confundan contigo.

ESCORPIO

Escorpio te gusta demasiado involúcrate en las cosas, pero cuando se trata de alguna tendencia, no te gusta tanto, eso de ser como los demás es algo que no va contigo, a ti lo que te gusta es ser único e inigualable, y en el fondo sabes que lo eres.

Eres uno de los signos más intensos, emocionalmente hablando, esto hace que vivas todo con mayor intensidad que otros, y esto hace que vayas más allá de la propia tendencia, te interesa saber más sobre ella y profundizas, no te gusta seguir algo sin saber de lo que va, sólo seguirla por seguir, de eso nada, cuanto más misterio allá detrás mejor.

Por otro lado, tienes una gran fuerza de voluntad para no caer en la trampa de las tendencias, sabes muy bien como decir que no, sabes muy bien cuando tienes que mirar hacia otro lado para no caer en la tentación y eso que a veces para ti es algo muy dificultoso porque todo te llama la atención.

Escorpio tienes un poder que no te lo imaginas, si te propones acabar con una tendencia, te aseguro que lo harás, sólo tienes que saber captar cual es el mejor momento para hacerlo, y Escorpio, ya sabes que tienes un sexto sentido para estas cosas, utilízalo.

LEO

Leo te gusta ser el primero en todo y lo sabes, pero en este caso no es así, ser el número uno en algo tan básico como seguir al rebaño, no va contigo, eres algo más inteligente como para estar detrás de los demás, nunca lo has estado y ahora menos.

Eres un ser independiente y tienes una gran seguridad en ti mismo, por lo que, no vas a necesitar seguir algo o a alguien para llegar a ser una persona importante, si llegas será por méritos propios no por aprovecharte de algo tan simple como esto. No sueles tener dudas cuando quieres hacer algo, pero si necesitas ayuda es probable que te apoyes un poco en las tendencias de la actualidad, aunque sólo sea un poco.

Por otro lado, Leo eres uno de los signos más orgullosos que existe en el zodiaco y a veces tienes unos aires de superioridad que hacen que los demás te vean como alguien inalcanzable, así que, es más que probable que jamás des tu brazo a torcer, pero es que Leo eres así y si no lo entiende es su problema no el tuyo.