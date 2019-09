Para estos signos la vida es un infierno: no pueden expresar sus sentimientos

Cáncer

Para algunas personas, una dificultad para expresar emociones puede deberse a que tienen problemas para ponerse en contacto consigo mismas. Pero definitivamente ese no es el caso si eres un Cáncer. Como este signo del zodiaco, probablemente estés muy consciente de tus sentimientos. El problema surge cuando se considera cómo otras personas podrían reaccionar ante ellos. “Los cánceres son muy sensibles y se retirarán dentro de su caparazón si temen ser rechazados o ser mal entendidos”, dice el astrólogo Ned Barretta. “Usualmente terminan llorando cuando expresan sus sentimientos ya que sienten las cosas muy profundamente”.

Virgo

Aunque algunas personas no tienen problemas para conversar con alguien y con todas las personas con las que se cruzan, otros se consideran intensamente privados y no pueden imaginarse haciendo un gran problema con sus emociones. “A los virgos no les gustan las exhibiciones públicas, y debajo de su comportamiento preciso se encuentra un alma muy sensible”, dice Barretta.

Escorpio

“Los escorpios son reservados e intensos”, dice Barretta. “Aquí encuentras a alguien que prefiere mirar y observar los sentimientos de los demás en lugar de expresar libremente los suyos”. Si eres un Escorpio, es posible que tengas problemas para confiar en otras personas, lo que puede hacerte parecer distante y puede hacerte difícil expresar lo que sientes.