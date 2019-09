Info tabú y placentera: ¿qué juguete íntimo necesitás según tu signo?

Muchas veces haz querido comprarte un juguete sexual, pero no sabes cual es el indicado, has llegado a la nota perfecta, ya que los astros no solo te pueden decir como te ira en el amor, sino también pueden ayudarte con tu vida sexual.

Ahora sí encuentra el juguete sexual indicado, según tu signo zodiacal.

Succionador de clítoris

Los Aries, Leo y Capricornio son signos super inteligentes y aprender súper rápido por lo que utilizar un succionador de clítoris será el mejor juguete que puedas comprar, las sensación de ondas expansivas te llevará a un orgasmo inigualable.

Vibrador flamingo

Las personas bajo los signos de Acuario, Libra y Cáncer, son almas creativas, lo que significa que siempre están experimentando y teniendo experiencias inigualables, por lo que utilizar un vibrador flamingo será ideal.

Conejo vibrador

Para los fanáticos del placer sin límites como los Tauro y Virgo, el conejo vibrador es ideal, pues te ofrece vibraciones al doble.

Dildos

Uno de los juguetes sexuales preferidos de los Géminis, Escorpión y Sagitario son los dildos, ya que a ellos les gusta tener el control y experimentar con su cuerpo.