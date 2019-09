Denuncian a un profesor de teatro por manosear e intentar abusar de una alumna de 7 años

Los papás de una nena que cursa el primer grado en el colegio Roque Sáenz Peña de Villa Camay, en el departamento de Calamuchita, Córdoba, denuncian que su profesor de teatro y taller de radio manoseó e intentó besar a su hija en el aula.

Las sospechas de los papás comenzaron cuando la nena empezó a negarse a ir al colegio antes de las vacaciones de invierno. "Por la mañana, lloraba de una manera impresionante porque no quería ir a la escuela. Con mi señora pensábamos que estaba cansada, ella no nos decía nada. Nos sorprendió porque es muy aplicada y le gustaba mucho ir", indicó a cronica.com.ar Manuel Rama, papá de la víctima.

Pasaron tres días de haber finalizado el receso de invierno y, según manifestó Rama, una de las maestras "nos llamó para que nos acercáramos al colegio porque nuestra hija no dejaba de llorar"porque el profesor de teatro "se acercó en el comedor y le dijo algo al oído", recordó el papá de la víctima.

El maestro le habría manifestado que "se quedara en las horas extendidas, a las que ella ya no asistía. Que tenía que quedarse si o si", señaló el denunciante.

Manuel y su mujer, Jésica Natalia Formaro, se acercaron a la unidad departamental de Calamuchita y denunciaron a Daniel Rodríguez. En ese momento la pequeña, Fátima Lucía, les había dicho que el hombre "la agarraba fuerte de los brazos, le hablaba muy de cerca y la abrazaba como 'haciéndose el cariñoso' para que se quedara en sus horas", describe la denuncia.

Lucía finalmente se presentó en el Foro de la Mujer donde declaró que este sujeto "la manoseó e intentó besar en la clase".

Los papás llevaron la denuncia al colegio y la directora, Laura Susana Moyano, junto a varias maestras "resguardaron a la nena y no le permitieron la entrada al colegio al maestro. Se solidarizaron con nosotros. Dijeron que ellos están para resguardar a los niños y que ninguno de los maestros está de acuerdo con este hombre", explicó Rama.

Por otro lado, la inspectora Susana Bernasconi junto a su secretaria, que es la mujer del acusado, "amenazaron a las maestras. Dijeron que iban a ensuciar el legajo de la docente de mi nena, Ximena skok, y de María Carolina Roasenda y Laura Moyano", cerró el denunciante.

La causa está en la Fiscalía Nº 1 a cargo de la fiscal Paula Bruera. Ahora los papás "están a la espera de una cámara gesell".

El descargo del profesor

Rodríguez también trabaja como locutor en la radio de su pueblo, donde aprovechó para hablar acerca de las acusaciones por parte de los padres de su alumnita.

El profesor habló sobre las acusaciones en la radio.

"Se me ha difamado. No quiero entrar en detalles, pero quiero decir que estoy muy dolido. Aún así, sigo adelante porque confío en toda la gente que me apoya, que saben quien soy, y que soy incapaz de hacer algo así.Voy a seguir dando clases aunque sea en una plaza, pero sé que todos los hijos de todos los grados, le van a decir quién soy", indicó en su programa radial.

Fuente: Crónica