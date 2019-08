Violaba a sus cuñadas y para callarlas les daba monedas y juguetes

Dos hermanitas de 9 y 11 años, relataron haber vivido un calvario en manos del novio de su hermana mayor, de 19 años.

Ante la fiscal Belkis Alderete, defensa y querellantes, Karina Ibáñez y Luis Palavecino, las nenas contaron los aberrantes ataques sexuales.

“Una noche me llevó al baño en casa y empezó a apoyarme de atrás. Me dolía y él no me dejaba ir”, habría recordado la menor de 9. No quiso dar mayores datos y hasta se evadió del tema central porque le daba vergüenza.

Afirmó que el sujeto supo prometerle: “Te voy a hacer esto, pero no se lo digas a nadie. Te voy a comprar una mochila y la cartuchera que tanto te gusta”. La menor salió llorando del baño y tiempo después se lo contó a una vecina que trabaja en un merendero, y esta luego se lo dijo a la madre de las chiquitas.

La otra víctima, de 11 años, expresó: “A los 8 mintió que me llevaría a lo de un amigo. Me subió a su moto y fuimos a la Costanera. Me levantó la pollerita y quiso hacer cosas”.

La chica sostuvo que tuvo que forcejearlo para que la dejara tranquila. “Él me sentó delante de la moto y dijo que me iba a pegar”, indicó la nena.

Declaró que entre los 8 y los 11 años, fue abusada “tres veces". Y agregó: "Siempre me decía que me iba a dar monedas y que me compraría juguetes”.

El acusado

El acusado es maquinista de una empresa constructora. Desde hace varios años es pareja de la hermana de las víctimas. La denuncia fue radicada la semana pasada y Alderete lo imputó por “abuso sexual simple”.

Según El Liberal, el joven abusaba sexualmente a las menores y para que guardaran el silencio, las asustaba y les daba moneditas.

Ahora, los demandantes esperan los exámenes médicos y es casi seguro que van a solicitar que le sean agravados los cargos.

De confirmarse actividad sexual en las hermanitas, los abogados la pelearían para que sea imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia”.

Se sospecha que algunos integrantes de la familia sabían acerca de los abusos y temen que hasta hayan entregado a las nenas al verdugo sexual.

En tanto, la defensa busca derrumbar la “convivencia”, ya que sería un agravante en el escenario actual de “abuso sexual simple”.

Fuente: El Liberal