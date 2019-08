Cada uno tiene su secreto: así enamorás a un hombre según su signo

Sabemos que los signos del zodíaco influyen en la personalidad y conociendo el signo de esa persona que te gusta puedes averiguar cómo actuar para llamar su atención. Pero siempre recuerda ser tú misma y poner tu empeño con detalles y actitudes que no pueda resistir.

Así que conoce cómo conquistarlo si forma parte de los siguientes signos:

Aries

Es bueno que a la hora de seducir vayas directo a la acción. Si quieres darle un beso a esa persona no lo dudes, te aseguramos que no dirá que no.

Tauro

Concentrate en los detalles, pues es un signo que cuida mucho de ellos y espera siempre un regalito, así sea uno pequeño. Impáctalo con algo que no se espere, y que a la vez sea de su agrado.

Géminis

El intelecto es esencial así que empieza. Recomienda una lectura o cualquier otro asunto intelectual, con seguridad la otra persona se va a enganchar con ello.

Cáncer

Apela a la sensibilidad y por eso las citas románticas son lo recomendad. Se trata de un signo que cuida mucho los detalles de romanticismo.

Leo

La energía y ego sobresalen así que invítalo a cenar a un bello lugar y elogia su forma de vestir y actuar. Debes incitarlo a cantar ya que seguramente acepte, cosechando aplausos que llenen su ego si es posible.

Virgo

Es un desafío completo, pero puedes optar por salidas comunes al cine donde puedas tomar su mano y acercarte un poco más para llenar el ambiente de romanticismo.