La Nochebuena puede ser un plomo, así que te decimos cuál es el mejor plan para cada signo

Aries

Si eres Aries puedes ir preparando la maleta. El mejor plan de Nochebuena para ti es escaparte unos días en pareja o con amigos. No importa si por falta de tiempo o recursos no puedes irte muy lejos, lo que te hará bien es cortar con la rutina y pasar tiempo en un sitio totalmente distinto. Celebra unas navidades lejos de casa para volver con la energía recargada para comenzar el 2020.

Tauro

Tauro disfruta de la Navidad como pocos signos. Todo lo que sea mantener la tradición y el espíritu festivo de estas fechas te hace feliz. Procura, si eres la anfitriona, que el estrés de los preparativos no termine por agotarte. Tus invitados saben que en tu casa siempre están a gusto. Si este año te toca ser la invitada prepara la lista de canciones para bailar después de las 24.

Géminis

Probablemente tengas en mente tantos planes que todavía no hayas decidido qué hacer en Nochebuena. Si lográs hacer ese viaje corto con el que llevas mucho tiempo soñando conseguirás que estas navidades sean especialmente entrañables. Aprovecha el fin de semana para hacer las compras para no llegar al 24, como en otros años, sin nada preparado.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo viven la Navidad en familia, es el mejor plan y el único. Eres tradicional y disfrutas de este momento único para reunir a tus seres más queridos. Recibe a tu familia en casa y prepara juegos para los más pequeños. Puedes hacer un pesebre viviente para el 25 al mediodía y tener una excusa más para alargar el encuentro familiar. A los niños les encantará y seguro colaboran contigo encantados.

Leo

Como todos los años, seguro que ya tienes todo preparado. Así que sugerirte planes para esta fecha no es algo que puedas contemplar a tan poco días de la Navidad. Sin embargo, puedes aprovechar la ocasión para hacer una película de tu familia en Nochebuena. Eres especial para los detalles, graba y toma fotos y cuando dispongas de tiempo, edita un vídeo de esa noche y que quede como un recuerdo excepcional.

Virgo

Si eres de este signo, probablemente estés mentalizada en todo aquello que no comerás. Es cierto que te gusta pasar estas fechas en familia, pero también disfrutas de la vida saludable. ¿Por qué no te animas a pasar Navidad con tu familia fuera de casa? Puedes irte unos días a una casa rural. El contacto con la naturaleza te devolverá vitalidad y energía para continuar. Aprovecha para montar a caballo, hacer senderismo y pasar el mayor tiempo posible al aire libre.

Libra

Lo mejor que puedes hacer esta Navidad es encargarte de preparar un recital de villancicos. Recurre a los más pequeños de la familia, que suelen ser los menos tímidos, y prepara un festival con melodías navideñas de todas las épocas. Te hará feliz elegir el repertorio y el vestuario de los integrantes del coro.

Escorpio

La mejor Nochebuena para los nacidos bajo el signo de Escorpio es aquella que se presente tranquila y sin sobresaltos. Procura hacer algo íntimo y sencillo, donde todos disfrutéis del menú y los regalos, sin exageraciones ni sobresaltos. Estas Navidades puedes optar por los momentos íntimos. Si te reunes con amigos después del brindis que sean aquellos a los que consideras como hermanos.

Sagitario

No eres un signo de excesos, por lo tanto, tirar la casa por la ventana no es una opción que te interese. Lo mejor que podrías hacer estas navidades es despertarte pronto el 25 y partir rumbo a la playa. Con los pies en la arena y la brisa del mar sobre tu cara sentirás todas las virtudes del año que comienza.

Capricornio

Aunque eres de las que disfrutas la Navidad sólo a último momento, te encanta hacerlo con familia y amigos. Los que te conocen bien saben que no cuentan mucho contigo hasta el 23, luego puedes llegar a ser el alma de la fiesta. Esta Navidad invita a todas aquellas personas con las que siempre has tenido ganas de compartir esta fecha. No dejes a nadie afuera de tu celebración.

Acuario

Eres de las primeras en irte a casa, te gusta pasarlo con familia y de manera tradicional, pero no excederte. Además en estas fechas sueles buscar ese hueco para leer, pintar o mirar películas, que no lograste en todo el año. Déjate preparado en casa la segunda parte del festejo, la manta, el libro o la película y algún dulce para acompañar.

Piscis

Te gusta pasar estas fechas de manera tradicional, sueles preparar para comer lo mismo que hacía tu madre y tu abuela y disfrutas con los detalles personalizados. Un buen plan para este año sería organizar un viaje breve toda la familia, incluídos primos y tíos. Ponte a la cabeza de la iniciativa y motiva a tus allegados a que se sumen al plan.