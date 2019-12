El hermano de una gloria del fútbol argentino, preso por ser un "roba turistas"

El crimen del empresario británico Matthew Gibbard en las puertas del Hotel Faena del barrio de Puerto Madero continúa dando que hablar. Ahora se conoció que fue detenido Fabián Asad, hermano del ex futbolista Omar "Turco" Asad, que trabaja como chofer y que llevó a una pareja que venía desde el aeropuerto de Ezeiza y fue asaltada en Las Cañitas por un motochorro que era escoltado por el mismo Ford Fiesta rojo que participó en el ataque al hombre de negocios.

Los motochorros eran escoltados por cómplices que se movilizaban en un auto Ford Fiesta de color rojo, cuyo titular, Ali Ramos Ladera, venezolano, fue detenido durante la mañana del martes en La Quiaca, provincia de Jujuy, cuando quería fugarse a Bolivia. Ese mismo auto participó un día antes en otro hecho delictivo, un asalto con una mecánica similar por parte de los ladrones y que tiene como detenidos al supuesto ladrón y a Fabián Asad.

El hermano del ex futbolista trabaja para una empresa de servicio de transportes que opera en el aeropuerto de Ezeiza. El viernes pasado quedó envuelto en un episodio delictivo vinculado al ataque al turista británico. Esa mañana hizo un viaje: llevó en su camioneta Renault Kangoo a una pareja -una mujer argentina de 47 años y un ciudadano británico de 43- a un domicilio ubicado en Villanueva y Teodoro García, en el barrio porteño de Belgrano. Cuando llegó al destino Miguel Aguirre, de nacionalidad venezolana, abordó a los pasajeros, extrajo un arma y obligó a que el británico le entregue su reloj Rolex modelo Daytona y su iPhone. El turista se negó: el ladrón lo atacó a golpes de culata y recibió heridas menores en la cara. Tras robarle, se fugó.

Pero otro motociclista que circulaba por la zona lo detuvo con un golpe de casco y lo derribó. Vecinos se sumaron para retenerlo hasta que llegó la Policía de la Ciudad. Desde entonces permanece bajo arresto en la Alcaldía 13. El hermano del ídolo de Vélez y ex técnico de Godoy Cruz declaró ese mismo viernes en la Comisaría 13D. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, a cargo de Alfredo Godoy, que luego del testimonio dispuso la detención de Asad, además del secuestro de su camioneta y su teléfono celular. "Se investiga si realizó llamadas o envió mensajes con el ladrón detenido", explicó una fuente cercana al expediente.

Su familia asegura que no tiene relación alguna con la banda criminal ni con el asalto en cuestión y pide su liberación. "Es inocente. Hace 19 años que trabaja como chofer en Ezeiza, en distintas empresas. Nunca tuvo un problema con nada ni con nadie", dijo su hijastro Nahuel, quien también dice que Fabián es "el sostén de la familia", por lo que no pueden solventar los honorarios de un abogado particular "para que salga más rápido".